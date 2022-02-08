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【第五波疫情】「在家工作」要注意　HKCERT教路保障企業網絡安全

科技 16:08 2022/02/08

分享：

HKCERT近日就提出11項保安建議，提醒企業和員工執行「在家工作」安排時可採取相關措施。

近日本港爆發第五波疫情，政府及不少企業已經安排大部分員工留在家中工作，以減少社區人流和社交接觸。然而，轉向遙距辦公為許多企業帶來更多的安全風險，更容易受勒索軟件攻擊。香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）近日就提出11項保安建議，提醒企業和員工執行「在家工作」安排時可採取相關措施。

【科技趨勢】科技專才需求增　企業注重數據防護

【網絡安全】不法分子以免費車票作招徠　生產力局籲市民提防釣魚電郵騙局

員工方面

  • 切勿與他人共用工作裝置帳戶，用戶應開設新的獨立帳戶並使用另一組密碼，防止其他人任意讀取重要文件；
  • 確保工作環境的私隱和資訊安全，安裝防火牆及反惡意軟件工具，並定期進行系統更新；
  • 確保連接的Wi-Fi的安全，更改路由器預設登入名稱和密碼，關閉Wi-Fi自動連接功能，確保工作電腦連接正確的Wi-Fi，避免連接公共Wi-Fi，可使用自己手機的共享手機熱點功能上網；
  • 保護數據，如要將數據儲存於個人電腦，員工需為敏感數據進行加密和備份，以防止數據外洩；
  • 提高警剔慎防網絡攻擊，黑客通常透過電郵、網站、電話短訊等，誘導受害者下載惡意軟件或輸入敏感資料，員工應保持警覺；
  • 使用視像會議軟件開會，要採用最新版本的視像會議軟件和保安軟件，還要設立一個高強度的帳戶密碼，並要留心可疑的帳戶活動。若負責主持會議，要保護會議私密性及防止非法入侵者；以及
  • 嚴格遵守公司資訊保安指引。如發現任何可疑活動，應立即向IT管理員報告和求助。

企業方面

  • IT管理員應適時更新所有系統軟件，以防黑客透過系統漏洞入侵；
  • 設定雙重驗證 / 多重驗證為用戶認證方式及遵守最小用戶權限原則；
  • 定期審視及更新機構的資訊保安政策，指導員工應對最新的網絡威脅；及
  • 在資源許可的情況下，為安排在家工作的員工提供設定好合適保安措施的流動工作裝置。

有關詳細的網上保安指南，也可瀏覽HKCERT相關網頁如下：

https://www.hkcert.org/tc/blog/business-as-usual-under-covid-19-with-sound-work-from-home-cyber-security

https://www.hkcert.org/tc/tag?q=%E5%9C%A8%E5%AE%B6%E5%B7%A5%E4%BD%9C

責任編輯：曾曉汶

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