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加拿大警方沒收示威者燃油 法庭禁車隊響咹擾民

環球社會熱點 11:04 2022/02/08

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加拿大反強制接種新冠疫苗示威已持續多日，首都渥太華早前宣布進入緊急狀態。加拿大警方沒收示威者的數千升燃油，而法庭也頒令禁止參與示威車隊響咹滋擾民眾。

加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署 【下一頁】

示威者最初是抗議加拿大政府強制跨境貨車司機接種疫苗，但其後示威逐漸演變成反對總理杜魯多（Justin Trudeau）一系列公共衛生措施的集會。

多輛汽車組成車隊於加拿大首都渥太華示威已經11日，他們堵路及不斷響咹對當地居民造成困擾。渥太華警方指示威車隊堵路的情況有所緩和，過去一個周末約有千輛貨車及5,000名示威者，較前一個周末的3,000輛貨車及高達1.5萬名示威者明顯減少。

渥太華周日（6日）宣布進入緊急狀態後，警方開始於示威者設立的後勤營地拆走天然氣和燃料設備，檢獲數千升燃油及一輛運油車。

加拿大渥太華數千人上街 第二個周末反強制打針示威 【下一頁】

渥太華市中心有居民不滿示威者擾民及憂慮個人安全，發起集體訴訟試圖阻止示威者。加拿大法官周一（7日）更頒布了一項為期10日臨時禁制令，禁止於渥太華市中心響咹。

當地警方已經獲當局調派數百名警察支援，但仍表示不足以應對示威。渥太華市長屈臣（Jim Watson）周一致函杜魯多及公共安全部門要求增援。

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責任編輯：鄭錦玲

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