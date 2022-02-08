【烏克蘭】俄若入侵將叫停北溪2號？ 拜登朔爾茨現分歧

德國總理朔爾茨為紓緩烏克蘭與俄羅斯的緊急局勢，任內首次出訪美國，與總統拜登商討形勢。記者會上，拜登重新警告俄羅斯，一旦入侵烏克蘭，將會叫停北溪2號工程。朔爾茨卻未作出同樣回應，令場面相當尷尬。

馬克龍往莫斯科與普京會晤 冀為俄烏局勢降溫 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一（7日）在記者會上再次提出警告，指俄羅斯若揮軍進入烏克蘭境內，北溪2號（Nord Stream 2）將不復繼續。在場記者反問，美國如何肯定德國會停止北溪2號，拜登只回覆

「我們可以，我承諾，我們將會做到。」

（We will, I promise you, we’ll be able to do it）

然而，面對同樣問題，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）作出不同的回答。朔爾茨強調，德國已密切準備，一旦有對烏克蘭的軍事行動出現，將會有相應制裁出爐，並表明不打算公開所有細節。但朔爾茨始終未提及北溪2號。

德國暗示加強立陶宛軍事部署 支援北約應對俄烏危機 【下一頁】

記者追問朔爾茨，會否如拜登所言關閉北溪2號，他只表示美國與德國會共同行動，雙方絕對團結，不會有任何一國採取不一樣的行動。朔爾茨再次未有正面回應提問。

美國多年來遊說德國，不要加大依賴俄羅斯能源供應，拜登亦反對北溪2號計劃。但德國早已向俄國購買大量天然氣供應，並視北溪2號為德國天然氣供應重要來源。北溪2號工程早於去年9月完工，但德國至今仍未從俄方接收任何天然氣供應。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培