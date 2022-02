【烏克蘭】俄若入侵將叫停北溪2號？ 拜登朔爾茨現分歧

德國總理朔爾茨為紓緩烏克蘭與俄羅斯的緊急局勢,任內首次出訪美國,與總統拜登商討形勢。記者會上,拜登重新警告俄羅斯,一旦入侵烏克蘭,將會叫停北溪2號工程。朔爾茨卻未作出同樣回應,令場面相當尷尬。

拜登(Joe Biden)周一(7日)在記者會上再次提出警告,指俄羅斯若揮軍進入烏克蘭境內,北溪2號(Nord Stream 2)將不復繼續。在場記者反問,美國如何肯定德國會停止北溪2號,拜登只回覆

「我們可以,我承諾,我們將會做到。」

(We will, I promise you, we’ll be able to do it)