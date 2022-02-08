▲ 【Facebook母企】美國創投家Peter Thiel將退出Meta 董事會 傳協助特朗普陣營參選中期選舉

Facebook、Instagram母企Meta（美：FB）公布，自2005 年以來一直擔任董事的早期投資者、PayPal共同創辦人Peter Thiel已決定退休，下次股東周年大會將不再尋求連任董事。

首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，感謝Thiel 的付出，又形容他是一位真正的原創思想家，會就最棘手的問題提出獨特的建議。

Thiel早在2004 年已成為 Facebook 的投資者，當時他以 500 萬美元的估值提供了 50 萬美元的資本，取得當時 Facebook 10% 的股份和其董事會席位。

有外電引述消息指，Thiel 將專注協助支持美國前總統特朗普的共和黨候選人贏得2022年中期選舉。Thiel 是美國科技界最著名的特朗普支持者之一，2016年曾在共和黨全國代表大會上發表講話，稱讚特朗普是建設者，曾擔任特朗普白宮過渡團隊的顧問。

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記者：李哲毅