【Google手機】Google Pixel 6推系統更新　修復相機、藍牙、鍵盤問題

Google旗艦手機Pixel 6系列自推出起，接連收到用戶投訴出現異常問題。為了挽回用戶信心，據外媒《The Verge》報道，Google將為運行Android 12的Pixel手機推出系統更新，修復相機、藍牙及鍵盤問題。

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據悉，這次受惠的主要是Pixel 6及Pixel 6 Pro的用戶，部分用戶將從今天開始可以更新，而下周將根據互聯網營運商和設備，分階段繼續讓用戶更新系統。更新的項目包括：

修復使用相機時可能導致手機重啟的錯誤

修復與某些藍牙設備的聲音播放連接問題

改善藍牙聲音質素

修復鍵盤遮蓋輸入文字的問題

而其他支援Android 12的Pixel手機，例如Pixel 3a、4、4a、5 和 5a，則會有鍵盤修復的更新。

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事實上，過往Google也曾推出多次系統更新，惟一直未能改善Pixel 6用戶遇到的問題，甚至導致更嚴重的網絡連接問題。因此，Google最終暫停了12月推出更新。至於Google於1月推出的系統更新，亦受到用戶在社交平台上批評。

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責任編輯：吳嘉雯

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