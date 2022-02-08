  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google手機】Google Pixel 6推系統更新　修復相機、藍牙、鍵盤問題

科技 11:01 2022/02/08

分享：

Google旗艦手機Pixel 6系列自推出起，接連收到用戶投訴出現異常問題。為了挽回用戶信心，據外媒《The Verge》報道，Google將為運行Android 12的Pixel手機推出系統更新，修復相機、藍牙及鍵盤問題。

【智能手錶】三星Galaxy Watch 4新功能　用動物類型分析用家睡眠質量

據悉，這次受惠的主要是Pixel 6及Pixel 6 Pro的用戶，部分用戶將從今天開始可以更新，而下周將根據互聯網營運商和設備，分階段繼續讓用戶更新系統。更新的項目包括：

  • 修復使用相機時可能導致手機重啟的錯誤
  • 修復與某些藍牙設備的聲音播放連接問題
  • 改善藍牙聲音質素
  • 修復鍵盤遮蓋輸入文字的問題

而其他支援Android 12的Pixel手機，例如Pixel 3a、4、4a、5 和 5a，則會有鍵盤修復的更新。

【數據管理】歐洲禁收集用家數據　Meta揚言或撒離歐洲

事實上，過往Google也曾推出多次系統更新，惟一直未能改善Pixel 6用戶遇到的問題，甚至導致更嚴重的網絡連接問題。因此，Google最終暫停了12月推出更新。至於Google於1月推出的系統更新，亦受到用戶在社交平台上批評。

【蘋果動向】Apple 新專利曝光 AirPods Max2或轉用輕觸式操作

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google Workspace】加強歷史記錄搜尋　Workspace 3月29日推新功能
2022/02/03
【Google Workspace】加強歷史記錄搜尋　Workspace 3月29日推新功能
【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
2022/02/03
【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
【Google新設計】Google Chrome Logo再更新　與舊款有何分別？（多圖）
2022/02/07
【Google新設計】Google Chrome Logo再更新　與舊款有何分別？（多圖）
【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次
2022/02/07
【視像通話】視像通話App Google Duo　下載量破50億次

你可能感興趣

【Google Workspace】加強歷史記錄搜尋　Workspace 3月29日推新功能
18:13 2022/02/03
【Google Workspace】加強歷史記錄搜尋　Workspace 3月29日推新功能
【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
19:33 2022/02/03
【Google手機】首度使用自研芯片　Google CEO：Pixel 6系列成史上單季最暢銷手機
【Google新設計】Google Chrome Logo再更新　與舊款有何分別？（多圖）
16:14 2022/02/07
【Google新設計】Google Chrome Logo再更新　與舊款有何分別？（多圖）
軟件 藍牙 系統更新 智能手機 Google

上一篇文章

【蘋果動向】Apple收購初創AI Music　增強自家音頻技術

下一篇文章

【Signal更新】Signal將允許更改手機號碼　並保留聊天對話記錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數據管理】歐洲禁收集用家數據　Meta揚言或撒離歐洲
【數據管理】歐洲禁收集用家數據　Meta揚言或撒離歐洲
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【電話卡實名制】太空卡末日須知！實名制明日生效　即睇Q&A懶人包
【蘋果動向】Apple 新專利曝光 AirPods Max2或轉用輕觸式操作
【蘋果動向】Apple 新專利曝光 AirPods Max2或轉用輕觸式操作
【Google新設計】Google Chrome Logo再更新　與舊款有何分別？（多圖）
【Google新設計】Google Chrome Logo再更新　與舊款有何分別？（多圖）
【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記
【電話卡實名制】新SIM卡3月1日起　需實名登記
【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
【機迷熱話】官方終證實消息！　Rockstar正開發GTA 6有望2024年登場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款