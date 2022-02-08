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【Signal更新】Signal將允許更改手機號碼　並保留聊天對話記錄

科技 10:51 2022/02/08

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當成功更新號碼後，聯絡人將會在對話中收到一條新訊息，指出用家已經改變了電話號碼，同時還會提供一個有效連結來更新用家的聯絡方式。（法新社）

聊天程式已是手機不可或缺的一部分，但萬一要更換電話號碼，以往的聊天記錄和群組訊息將會漏失，那豈不是很麻煩？有見及此，通訊軟件Signal將推出一項新功能，允許Signal用戶在他們的賬戶上切換電話號碼，不會丟失他們在Signal中的所有現有聊天記錄、群組和訊息。

【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO

要添加一個新號碼，先需要讓Signal的訊息發送至舊號碼上驗證。然後，前往Signal賬戶設置下的新「更改電話號碼」（Change Phone Number）選項，並會要求用戶輸入新舊號碼。最後，Signal將引導用戶完成設置電話號碼的註冊過程。

保留聊天內容  可使用本地數據傳輸功能

當成功更新號碼後，聯絡人將會在對話中收到一條新訊息，指出用家已經改變了電話號碼，同時還會提供一個有效連結來更新用家的聯絡方式。更重要的是，用家並不會失去現有的聊天記錄或已經加入的群組。

【Signal新功能】Signal更新捐款計劃　推捐贈者等級徽章

據了解，這項新功能是為保留現有手機但獲得新電話號碼的用戶而準備。如果用戶只是更換新手機並想保留舊手機中的Signal內容，則需使用Signal的本地數據傳輸功能，將數據從舊手機送到新手機。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

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