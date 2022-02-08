【TSLA】Tesla披露收到美國SEC傳票　涉2018年馬斯克和解協議

▲ 【美股焦點】Tesla 披露收到美國SEC傳票 涉2018年馬斯克和解協議

Tesla（美：TSLA）周一（7日）表示，收到美國證交會（SEC）傳票，以了解行政總裁馬斯克Elon Musk在社交平台Twitter 的言論是否遵守Tesla與SEC於2018年簽訂的和解協議。美國SEC傳票於去年11月16日發出，而馬斯克曾於去年11月6日在Twitter 發起投票，詢問網民自己是否應該出售1成Tesla 持股。

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馬斯克在2018年因在Twitter 貼文透露有意私有化Tesla而被美國SEC起訴，最後雙方達成和解，馬斯克同意讓公司律師預先審批包含公司重要資訊的貼文。去年12 月，Tesla也因馬斯克的社交媒體貼文，包括他在Twitter上對出售Tesla 持股的民意調查導致公司股價下跌，而遭到投資者訴訟。

Tesla周一表示，公司經常配合政府傳票和其他調查和調查。此外，Tesla披露，加州公平就業和住房部調查Tesla工作場所種族歧視和騷擾的指控，並有理由對Tesla 提起民事訴訟。

去年10月美國加州聯邦法院裁定，Tesla被指對種族歧視的工作環境視若無睹，須賠償前非裔員工1.37億美元（約10.67億港元）。

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記者：李哲毅

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