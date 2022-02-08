【香港經濟】香港1月PMI降至48.9、近一年首穿榮枯線 企業信心度下滑至一年最低

▲ 【香港經濟】IHS Markit香港1月份PMI降至48.9 企業信心度下滑至一年最低

第五波疫情肆虐，令本港私營經濟於新年開局呈現萎縮。IHS Markit香港1月份PMI（採購講經理指數）下降至48.9，12月為50.8，跌穿50持平點之下，反映在擴張週期維持11個月後，私營經濟景氣下行，新增訂單及出口都下跌。踏入2022，整體的經營情緒轉趨悲觀。 在疫情升溫下，企業信心度下滑至一年最低。

IHS Markit預期，繼2021年香港經濟增長6.6%後，今年香港經濟增長3%。

受第五波疫情影響，企業的訂單量與產量於今年首月轉勢下滑，為去年3月上一波疫情以來首個跌幅。包括中國在內的出口訂單量同受拖累，1月份大幅急跌。價格方面，1月份的整體投入價格繼續上漲，但升幅已較上月放緩。 採購價格與薪資的通張率皆已減慢，但仍屬歴史高位之一。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，IHS Markit香港特區PMI數據顯示，由於疫情惡化，私營經濟隨即呈現萎縮。相對於去年初疫情期間，目前的訂單量與產量跌至相若水平。

他續稱，Omicron變種病毒突破防線後，企業在2022開局的經營信心與採購活動量應聲下跌，但就業水平得以維持。與此同時，價格壓力已見紓緩，這是正面的跡象，但由於供應鏈瓶頸持續，因此惡化風險猶在。關鍵的是，第五波疫情受控，則香港特區的經濟便可展現轉機。

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