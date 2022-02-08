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【香港疫情】消息：單日確診逾625宗、商場料納疫苗通行證範圍　林鄭下午3時30分會見傳媒（第三版）

Hot Talk 14:07 2022/02/08

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【香港疫情】林鄭：堅持動態清零符香港實情　下午交代社交距離措施

香港新冠病毒確診宗數持續高企，消息指，香港今日料新增約625宗確診個案，較昨日614宗單日確診數字再增加，並錄得約400宗初步確診。行政長官林鄭月娥會於下午3時30分會見傳媒，料交代最新社交距離防疫措施、疫苗通行證內容。

綜合消息報道，港府預料會將商場、髮型屋、宗教活動處所納入本月底生效的「疫苗通行證」計劃。另外，由於執行難度較高，公共交通工具將不會納入通行證範圍，而限聚令將收緊至2人。

商場或被納入疫苗通行證範圍 零售收租股個別發展，可見【下一頁】

林鄭：堅持「動態清零」　望港人把握時間接種疫苗

林鄭月娥於出席行政會議前已稱，香港單日錄得新冠病毒確診個案逾600宗，形容情況「驚心動魄」。香港疫情引起社會重新審視「清零」政策，林鄭月娥重申，防疫策略理念不變，會堅持「動態清零」，認為這符合香港實情，「實情是香港疫苗開打一年，長者群尤其不高，70歲以上長者接種率不到50%」。

林鄭月娥稱，有人質疑「動態清零」社會經濟代價太大，「但人命、健康和香港醫療系統不至崩潰，更加符合香港公眾利益」。她續稱，有人指清零不可持續，但目前的堅持是希望港人把握時間來提升疫苗接種率。

她表示，港府會不時調整防疫檢疫措施，如最新因應Omicron變種病毒潛伏期較短，強檢次數有所精簡。

（第二版加入防疫措施最新消息；第三版更新確診數字最新消息）

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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【防疫措施】林鄭月娥：將全民派快速檢測包、設「火眼實驗室」　預告疫苗通行證將適用於更多處所

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經濟 林鄭月娥 防疫措施 行政會議

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