【香港疫情】消息：商場將納入疫苗通行證範圍、限聚令收緊至2人　林鄭：堅持動態清零符香港實情、下午交代社交距離措施（第二版）

▲ 【香港疫情】林鄭：堅持動態清零符香港實情 下午交代社交距離措施

行政長官林鄭月娥出席行政會議前稱，香港單日錄得新冠病毒確診個案逾600宗，形容情況「驚心動魄」，預告下午將交代行會所通過的社交距離防疫措施。香港疫情引起社會重新審視「清零」政策，林鄭月娥重申，防疫策略理念不變，會堅持「動態清零」，認為這符合香港實情，「實情是香港疫苗開打一年，長者群尤其不高，70歲以上長者接種率不到50%」。

《南華早報》最新引述知情人士消息報道，政府計劃將商場納入本月底生效的「疫苗通行證」計劃。另外，由於執行難度較高，公共交通工具將不會納入通行證範圍。

報道又指，限聚令將收緊至2人。

林鄭月娥稱，有人質疑「動態清零」社會經濟代價太大，「但人命、健康和香港醫療系統不至崩潰，更加符合香港公眾利益」。她續稱，有人指清零不可持續，但目前的堅持是希望港人把握時間來提升疫苗接種率。

她表示，港府會不時調整防疫檢疫措施，如最新因應Omicron變種病毒潛伏期較短，強檢次數有所精簡。

消息指，今日新增約383宗確診個案，並錄得約400宗初步確診，較昨日數字有所回落，但仍是香港單日次高水平。

（第二版加入防疫措施最新消息）

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