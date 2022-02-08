▲ 【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元 擴大599F表列處所將包括商場、超市、街市及宗教場所

香港第五波疫情下，確診宗數持續高企，政府進一步收緊社交距離限制措施的防疫措施。行政長官林鄭月娥表示，疫情發展急速凌厲，將擴大599F表列處所，除了原有17個地方，例如餐飲，健身室等，加入6個處所，宗教場所，商場，百貨、超市、街市市集、理髮店等，同時收聚限聚令至兩人，並禁止私人處所進行兩個家庭以上的跨家庭聚會，違反強檢及圍檢令要罰款1萬元。

政府加辣谷針、實施最嚴格防疫措施 人力資源顧問警告威脅香港增長前景｜【下一頁】

政府最新防疫措施

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【17：45】對於日後市民回家必經之路途經商場等「疫苗通行證」處所應如何處理，陳松青稱，以下情況可豁免疫苗通行證要求，如果市民進入場所的唯一目標是

1）領取物品，例如外賣

2）進行必須維修工作

3）途經商場接受疫苗接種、診治或檢測

4）接受必要政府服務

5）處理法律程序

6）市民必須通過處所才能到達住所或工作場所為合理辯解，但若上班地點是表列處所則仍須接種疫苗

【17：21】問及收到舉報後會否進入民居檢控跨家庭聚會，或進入商場巡邏，陳松青未有正面回應，只表示希望得市民配合，重申當局若知道有違法行動，例如追蹤感染時發現違例會發告票，但承認現時599G下無特別提供進入私人處所條款及權力

【17：12】陳松青稱，禁止兩個以上的家庭進行跨家庭聚會等針對多戶聚集限制，最需要市民配合，但承認不會有主動執法，「唔會逐家逐戶查」，不過日後若發生感染，在追查發現群組違反599G 限聚令，就會採取行動

【17：05】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增625宗確診，大部分為本地個案，當中15人疑染Delta變種，其餘疑染Omicron。

當局發現至少有19個涉及跨家庭聚會的大群組，最多人群組47人，涉及367人中招

【17：00】疫苗通行證形式有兩種，主動或被動。

主動：顧客到到食肆掃安心出行後，處所管理人會用手機App 掃描顧客疫苗通行證以記錄資料。

被動：顧客進入只須掃安心出行，不須向場所管理人出示通行證，但授權執法人員，顧客被要求時必須出示疫苗通行證。做法適合流量較大的處所，包括599F的超市、街市等

【16：54】「疫苗通行證」安排下，所有處所的員工顧客都要符合接種疫苗要求。2月24日起為第一階段，12歲以上進入通行證處所，必須打一針，只有12歲以下，或醫生證明不適合接種為例外。第2階段（約4月起）要求所有18歲以上接種2針，12至17歲只須一針。第3階段（6月底開始），所有18歲以上、已接種兩針的市民要在第2針後9個月，接種第3劑才符合「疫苗通行證」要求

【16：50】食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青稱，禁止兩個以上的家庭進行跨家庭聚會，但家庭照顧者獲豁免。政府會增設599L章處理「疫苗通行證」的納入處所，定義。政府會在D類食肆試行實施「疫苗通行證」，2月10日生效，堂食人數收緊至4人，B、C類則有寬限期，2月24日前堂食人數上限為2人。

【16：25】林鄭稱，現時一針疫苗接種率80.3%，以每日2萬打針，尚有2至3星期，2月24日有機會達到90%。林鄭重申，考慮到公眾健康，是時間推嚴格措施，但稱政府不會造成市民不能生活的局面。

【16：19】林鄭指出，疫苗通行證加入安心出行，意味進入場所時，當局會有更多個人資料，有助追蹤，有行會成員形容是「一石二鳥」。

【16：10】問及僱員因無疫苗通行證而失業，可否領取1萬元的臨時失業人士援助，林鄭表示，今輪疫情引發有市民手停口停，不會計較什麼失業原因，會以強積金供款作為依據，去評估申請人是否短期失業可領援助

【16：05】商場日後會納入「疫苗通行證」，問及若市民往返住所必須經過商場應如何處理，林鄭承認政府正採用強力手段，「唔打針市民少好多選擇」，市民不能經過商場下回家一定會不方便，「佢可以搵另一條途徑走嘅」。

【16：00】若疫情更嚴峻，可隨時將公共交通工具納入「疫苗通行證」

【15：45】注資260億以作第六輪防疫抗疫基金，進行40多項措施，會再公布詳情，已與立會財會溝通，2月15日會開會處理。參與抗疫工作的前線基層員工，包括清潔、保安，以及高暴露風險的員工，機場貨運員工，可每人每月獲2000元津貼，今月開始發放，為期5個月，共1萬元，政府承辦商員工或受僱於私人物管公司均有資格。此外，第六輪防疫抗疫基金會向臨時失業人士發放1萬元。

【15：43】會修訂僱傭條例，如有僱員無疫苗通行證無法上班，僱主解僱員工不會被視為不合理解僱；僱員因圍封強檢無返工被炒，就會視為不合理解僱；衞生署會發出證明，讓強檢可被視為病假，避免爭議。

【15：40】疫苗通行證2月24日推行，但餐飲處所或會再早幾日推行，收緊599G限聚令。公眾地方聚會人數由4人改緊至2人為上限。限聚令將適用私人場所，禁止兩個以上的家庭進行跨家庭聚會。違反強檢及圍檢令要罰款1萬元。

【15：35】林鄭月娥指，疫情發展急速凌厲，會修訂599章，包括擴大599F表列處所，除了原有17個地方，例如餐飲，健身室等，加入6個處所，宗教場所，商場，百貨、超市、街市市集、理髮店等，2月24日後，上述6個新處所會納入疫苗通行證。現有社交距離措施延至2月24日。宗教處所及理髮店周四（2月10起）須關閉。

綜合消息報道，港府預料會將商場、髮型屋、宗教活動處所納入本月底生效的「疫苗通行證」計劃。另外，由於執行難度較高，公共交通工具將不會納入通行證範圍，而限聚令將收緊至2人。

林鄭：堅持「動態清零」 望港人把握時間接種疫苗

林鄭月娥於出席行政會議前已稱，香港單日錄得新冠病毒確診個案逾600宗，形容情況「驚心動魄」。香港疫情引起社會重新審視「清零」政策，林鄭月娥重申，防疫策略理念不變，會堅持「動態清零」，認為這符合香港實情，「實情是香港疫苗開打一年，長者群尤其不高，70歲以上長者接種率不到50%」。

林鄭月娥稱，有人質疑「動態清零」社會經濟代價太大，「但人命、健康和香港醫療系統不至崩潰，更加符合香港公眾利益」。她續稱，有人指清零不可持續，但目前的堅持是希望港人把握時間來提升疫苗接種率。

她表示，港府會不時調整防疫檢疫措施，如最新因應Omicron變種病毒潛伏期較短，強檢次數有所精簡。

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