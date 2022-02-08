▲ 【香港疫情】林鄭：禁止跨家庭聚會、否則罰萬元 擴大599F表列處所將包括商場、超市商場及宗教場所

香港第五波疫情下，確診宗數持續高企，政府進一步收緊社交距離限制措施的防疫措施。行政長官林鄭月娥表示，疫情發展急速凌厲，將擴大599F表列處所，除了原有17個地方，例如餐飲，健身室等，加入6個處所，宗教場所，商場，百貨、超市、街市市集、理髮店等，同時收聚限聚令至兩人，並禁止私人處所進行兩個家庭以上的跨家庭聚會，違反強檢及圍檢令要罰款1萬元。

政府最新防疫措施

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【16：25】林鄭稱，現時一針疫苗接種率80.3%，以每日2萬打針，尚有2至3星期，2月24日有機會達到90%。林鄭重申，考慮到公眾健康，是時間推嚴格措施，但稱政府不會造成市民不能生活的局面。

【16：19】林鄭指出，疫苗通行證加入安心出行，意味進入場所時，當局會有更多個人資料，有助追蹤，有行會成員形容是「一石二鳥」。

【16：10】問及僱員因無疫苗通行證而失業，可否領取1萬元的臨時失業人士援助，林鄭表示，今輪疫情引發有市民手停口停，不會計較什麼失業原因，會以強積金供款作為依據，去評估申請人是否短期失業可領援助

【16：00】若疫情更嚴峻，可隨時將公共交通工具納入「疫苗通行證」

【15：45】注資260億以作第六輪防疫抗疫基金，進行40多項措施，會再公布詳情，已與立會財會溝通，2月15日會開會處理。參與抗疫工作的前線基層員工，包括清潔、保安，以及高暴露風險的員工，機場貨運員工，可每人每月獲2000元津貼，今月開始發放，為期5個月，共1萬元，政府承辦商員工或受僱於私人物管公司均有資格。此外，第六輪防疫抗疫基金會向臨時失業人士發放1萬元。

【15：43】會修訂僱傭條例，如有僱員無疫苗通行證無法上班，僱主解僱員工不會被視為不合理解僱；僱員因圍封強檢無返工被炒，就會視為不合理解僱；衞生署會發出證明，讓強檢可被視為病假，避免爭議。

【15：40】疫苗通行證2月24日推行，但餐飲處所或會再早幾日推行，收緊599G限聚令。公眾地方聚會人數由4人改緊至2人為上限。限聚令將適用私人場所，禁止兩個以上的家庭進行跨家庭聚會。違反強檢及圍檢令要罰款1萬元。

【15：35】林鄭月娥指，疫情發展急速凌厲，會修訂599章，包括擴大599F表列處所，除了原有17個地方，例如餐飲，健身室等，加入6個處所，宗教場所，商場，百貨、超市、街市市集、理髮店等，2月24日後，上述6個新處所會納入疫苗通行證。現有社交距離措施延至2月24日。宗教處所及理髮店周四（2月10起）須關閉。

綜合消息報道，港府預料會將商場、髮型屋、宗教活動處所納入本月底生效的「疫苗通行證」計劃。另外，由於執行難度較高，公共交通工具將不會納入通行證範圍，而限聚令將收緊至2人。

林鄭：堅持「動態清零」 望港人把握時間接種疫苗

林鄭月娥於出席行政會議前已稱，香港單日錄得新冠病毒確診個案逾600宗，形容情況「驚心動魄」。香港疫情引起社會重新審視「清零」政策，林鄭月娥重申，防疫策略理念不變，會堅持「動態清零」，認為這符合香港實情，「實情是香港疫苗開打一年，長者群尤其不高，70歲以上長者接種率不到50%」。

林鄭月娥稱，有人質疑「動態清零」社會經濟代價太大，「但人命、健康和香港醫療系統不至崩潰，更加符合香港公眾利益」。她續稱，有人指清零不可持續，但目前的堅持是希望港人把握時間來提升疫苗接種率。

她表示，港府會不時調整防疫檢疫措施，如最新因應Omicron變種病毒潛伏期較短，強檢次數有所精簡。

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