【智能手錶】三星Galaxy Watch 4新功能　用動物類型分析用家睡眠質量

▲ 透過追蹤用戶一星期的睡眠模式並完成兩項睡眠調查後，就會將用家分配為代表八種動物睡眠類型之一，包括：獅子、刺猬、企鵝、鼴鼠、鹿、海象、鱷魚和鯊魚。（Samsung官網截圖）

近年不少民眾更關注自身健康情況，會利用智能手錶追蹤健康數據。為了在智能手錶市場搶佔席位，三星（Samung）近年也積極研發新健康追蹤功能。三星宣布，將於2月9日更新一項名為「Centr」的健康追蹤功能，提供睡眠指導。Galaxy Watch 4的用戶可獲得為期30天的免費試用。

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該新功能將向用戶提供睡眠指導，透過追蹤用戶一星期的睡眠模式並完成兩項睡眠調查後，就會將用家分配為代表八種動物睡眠類型之一，包括：獅子、刺猬、企鵝、鼴鼠、鹿、海象、鱷魚和鯊魚。之後用家可選擇一個四至五星期的計劃，通過相應動物的檢查清單、睡眠文章（sleep articles）、冥想和報告等方式提高其睡眠質量。

新顏色錶帶 2月下旬上市

此外，三星還表示將通過獨立更新，在未來數個月內為Galaxy Watch 4帶來YouTube Music和Google Assistant的串流媒體功能。另外，還將推出全新的錶面顏色和字體，以及全新的錶帶顏色，如奶油色和紅酒色。

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新的健身追蹤功能將於2月9日開始透過Galaxy Wearable應用程式提供，而新錶帶則將於2月下旬上市。

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責任編輯：陳卓賢