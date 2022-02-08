  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 11:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AAPL】蘋果收購英國初創公司AI Music 看中甚麼技術？

股市 10:51 2022/02/08

分享：

【蘋果收購】蘋果收購英國初創公司AI Music

外電報導，蘋果（Apple，美：AAPL）再度於音樂領域併購。蘋果最新據報收購的英國初創公司「AI Music」，該公司透過使用人工智能來生成度身訂造的音樂，並增加可用於其所有音頻產品的技術，交易已於最近幾週完成。

AI Music成立於2016 年，截至交易前，該公司有約24名員工，AI Music旨在幫助用戶製作以用戶互動作為基礎的動態音軌。例如，視頻遊戲中的音樂會根據情緒變化改變，或者鍛煉期間的音樂可以根據運動強度調節

雖然今次收購規模相對較小，但這筆交易是蘋果過去一年為數不多的收購交易之一。據報導，蘋果上一次收購的也是一間名為Primephonic的音樂公司。同樣為初創公司，主打古典音樂流服務，蘋果亦打算在今年將其變成一款與Apple Music相關的應用。 

蘋果在2021年大幅放緩了收購支出，僅投入了3300萬美元用於交易付款，低於2020年的15億美元和2019年的6.24億美元。

每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署

更多美股新聞

相關文章：【iPhone】蘋果據報下月初推出5G版iPhone及新iPad

【美股焦點】亞馬遜、Meta市值一來一回1.5萬億港元　蘋果新政成「造王者」？

【企業責任】全球最受讚譽公司排行榜出爐 蘋果蟬聯榜首15年（附榜單）

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 人工智能 服務 媒體 遊戲 音樂 收購 Apple Music

上一篇文章

【藥明生物】藥明生物被美國納入「未經核實」名單曾瀉逾30%後停牌　藥明：歡迎隨時檢查

下一篇文章

【Facebook母企】美國創投家Peter Thiel將退出Meta 董事會　傳協助特朗普陣營參選中期選舉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ADR+夜期】阿里美股再低港近3%　滙豐ADR突破58冀創兩年半高（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股再低港近3%　滙豐ADR突破58冀創兩年半高（不斷更新）
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【華為花紅】官媒：華為向12萬員工分紅500億人幣　儘管去年營收降近3成
【華為花紅】官媒：華為向12萬員工分紅500億人幣　儘管去年營收降近3成
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款