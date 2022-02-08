【AAPL】蘋果收購英國初創公司AI Music 看中甚麼技術？

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外電報導，蘋果（Apple，美：AAPL）再度於音樂領域併購。蘋果最新據報收購的英國初創公司「AI Music」，該公司透過使用人工智能來生成度身訂造的音樂，並增加可用於其所有音頻產品的技術，交易已於最近幾週完成。
AI Music成立於2016 年，截至交易前，該公司有約24名員工，AI Music旨在幫助用戶製作以用戶互動作為基礎的動態音軌。例如，視頻遊戲中的音樂會根據情緒變化改變，或者鍛煉期間的音樂可以根據運動強度調節。
雖然今次收購規模相對較小，但這筆交易是蘋果過去一年為數不多的收購交易之一。據報導，蘋果上一次收購的也是一間名為Primephonic的音樂公司。同樣為初創公司，主打古典音樂流服務，蘋果亦打算在今年將其變成一款與Apple Music相關的應用。
蘋果在2021年大幅放緩了收購支出，僅投入了3300萬美元用於交易付款，低於2020年的15億美元和2019年的6.24億美元。
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