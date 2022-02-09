【藥明生物】藥明生物：被美國納入未經核實名單對進口影響微小　復牌高開9%後曾倒跌

▲ 【中美關係】藥明生物被美納入「未經核實」實體名單股價瀉近25% 藥明回應：歡迎隨時檢查

美國商務部把33間中國企業納入「未經核實」實體名單（Unverified List， UVL），包括藥明生物 （02269） 兩間位於無錫和上海的公司列入「未經核實」實體名單，限制業務往來。藥明生物股價周二（8日）股價暴跌，最多插逾3成低見55元，及後停牌，停牌前報62.25元，成交58億元。藥明生物其後聲明強調，UVL名單不等同俗稱黑名單的「實體清單」，對公司服務客戶不會有重大不利影響，於周三早上復牌。

藥明生物周三高開9%，報68元，但走勢迅速轉弱，最多倒跌4%。至上午10時05分，藥明生物暫升0.6%，報62.65元，成交35億元。

藥明生物：納入清單不代表不可往來 不涉國安或外交問題

藥明生物其後公告確認，「無錫藥明生物」和「上海藥明生物」被美國商務部列入「未經核實」名單，因為相關美國政府機構無法進行必要核實程序，以便自美國供應商處出口相應設備。未經核實名單與實體名單不同，不意味着美國出口商不能與名單上的人士往來，也不意味着與有關人士存在具體、有價值、可闡述的國家安全或外交政策問題。

藥明指出，過去十年，公司嚴格遵循美國出口管制條例，一直獲得美國商務部批准進口部分受管制一次性生物反應器控制器和中空纖維過濾器；認為事件對該公司為全球客戶提供的服務不會產生重大不利影響，各項業務均正在穩步推進。

同時，鑑於上海及無錫相關設施建設完成後沒有進口相關儀器設備的需求，此事件對該公司進口影響亦相對微小。儘管如此，該公司正積極採取臨時措施，要求將該等子公司從未經核實名單移除。

藥明生物高層：疫情令美國難赴華檢查 律師團隊將與美國商務部談判

藥明生物高管在周二上午中信建投電話會議上補充，過去10年公司始終有獲得相關批准，此次被列入UVL主要原因是新冠疫情阻斷調查，美國商務部沒辦法來到中國檢查。UVL和去年底提到的實體清單是完全不同的概念，對公司影響有限。

藥明生物行政總裁陳智勝於會議提到，「被列入UVL的企業可以採取有關措施以爭取從名單中被移除，主要是公司自己做出承諾（相關出口管制產品用於自用，不作轉售），或是等待美國商務部來檢查。目前公司在美國的律師團隊正在緊急作業，準備明天（周三）與美國商務部談判。」

藥明生物近半收入來自北美 藥明：將採措施為子企除名

據2021年中期報告，藥明生物約有49.7%的收入來自北美地區，達21.89億元人民幣，按年增長近1.5倍。

藥明生物子企被納入「未經核實清單」，令同系藥明康德 （02359） 、藥明巨諾 （02126） 急跌，當中主力化學藥CRO的藥明康德強調，與藥明生物為獨立公司。

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編輯：姚卓然

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