【藥明生物】藥明生物被美國納入「未經核實」名單曾瀉逾30%後停牌　藥明：準備明天與美國商務部談判

▲ 【中美關係】藥明生物被美納入「未經核實」實體名單股價瀉近25% 藥明回應：歡迎隨時檢查

美國商務部宣布，把33間中國企業納入「未經核實」實體名單（Unverified List, UVL），包括藥明生物 （02269） 兩間位於無錫和上海的公司列入「未經核實」實體名單，遭限制業務往來。藥明生物股價暴跌，一度插逾3成，低見55元。至上午10時55分，藥明生物停牌，停牌前跌幅收窄至23%，報62.25元，成交58億元。

同系藥明康德 （02359） 跌近22%，報89.1元，成交11億元。藥明巨諾 （02126） 跌4%。

藥明生物近半收入來自北美 藥明：將採措施為子企除名

是次美國將藥明生物按去年年中財報，藥明生物約有49.7%的收入來自北美地區，達21.89億元人民幣，按年增長近1.5倍。

藥明生物回應指，「未經核實」實體名單並非「實體名單」或「黑名單」，而公司歡迎隨時檢查，以便在清單中清除。此外，公司還採取臨時措施，在檢查之前將這些子公司從名單中刪除。

對於藥明生物，是次主要影響範圍是受到美國出口管制的生物反應器的硬件控制器和超濾膜包。藥明生物高管在今日上午中信建投電話會議上回應，過去10年公司始終有獲得相關批准，此次被列入UVL主要原因是新冠疫情阻斷調查，美國商務部沒辦法來到中國檢查。UVL和去年底提到的實體清單是完全不同的概念，對公司影響有限。

藥明生物行政總裁陳智勝還提到，「被列入UVL的企業可以採取有關措施以爭取從名單中被移除，主要是公司自己做出承諾（相關出口管制產品用於自用，不作轉售），或是等待美國商務部來檢查。目前公司在美國的律師團隊正在緊急作業，準備明天與美國商務部談判。」

此外，CRO板塊同步下跌，康龍化成 （03759） 跌10.7%，泰格醫藥 （03347） 跌8.4%。

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編輯：姚卓然