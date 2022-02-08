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【藥明生物】藥明生物被美國納入「未經核實」名單曾瀉逾30%後停牌　藥明：歡迎隨時檢查

股市 10:56 2022/02/08

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【中美關係】藥明生物被美納入「未經核實」實體名單股價瀉近25%　藥明回應：歡迎隨時檢查

美國商務部宣布，把33間中國企業納入「未經核實」實體名單（Unverified List），包括藥明生物 （02269） 兩間位於無錫和上海的公司列入「未經核實」實體名單，遭限制業務往來。藥明生物股價暴跌，一度插逾3成，低見55元。至上午10時55分，藥明生物停牌，停牌前跌幅收窄至23%，報62.25元，成交58億元。

同系藥明康德 （02359） 跌近22%，報89.1元，成交11億元。藥明巨諾 （02126） 跌4%。

美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單 限制進行業務往來，可見【下一頁】

藥明生物近半收入來自北美　藥明：將採措施為子企除名

是次美國將藥明生物按去年年中財報，藥明生物約有49.7%的收入來自北美地區，達21.89億元人民幣，按年增長近1.5倍。

藥明生物回應指，「未經核實」實體名單並非「實體名單」或「黑名單」，而公司歡迎隨時檢查，以便在清單中清除。此外，公司還採取臨時措施，在檢查之前將這些子公司從名單中刪除。

此外，CRO板塊同步下跌，康龍化成 （03759） 跌10.7%，泰格醫藥 （03347） 跌8.4%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

相關文章：

【盈喜】藥明生物發盈喜彈高3%　料去年純利按年增長逾98%

【藥明生物2269】摩通於藥明生物好倉由7.41%增至10.11%

編輯：姚卓然

港股 藥明康德（02359） 中美關係 藥明生物（02269）

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【港股市況】恒生指數跌300點　藥明生物中途停牌、曾挫逾三成破底（不斷更新）

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