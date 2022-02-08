【藥明生物】藥明生物被納入「未經核實名單」曾瀉3成後停牌　藥明：明天與美國商務部談判

▲ 【中美關係】藥明生物被美納入「未經核實」實體名單股價瀉近25% 藥明回應：歡迎隨時檢查

美國商務部宣布，把33間中國企業納入「未經核實」實體名單（Unverified List， UVL），包括藥明生物 （02269） 兩間位於無錫和上海的公司列入「未經核實」實體名單，限制業務往來。藥明生物股價早市暴跌，一度插逾3成，低見55元。至上午10時51分，藥明生物停牌，停牌前跌幅收窄至23%，報62.25元，成交58億元。

藥明生物在聯交所公告，停牌待刊發構成公司內幕消息的公告。

同系藥明康德 （02359） 半日最多跌27%，低見82.65元，半日跌幅收窄至15%，報96.45元，成交17億元。藥明巨諾 （02126） 跌4.6%。

藥明生物近半收入來自北美 藥明：將採措施為子企除名

是次美國將藥明生物按去年年中財報，藥明生物約有49.7%的收入來自北美地區，達21.89億元人民幣，按年增長近1.5倍。

藥明生物回應指，「未經核實」實體名單並非「實體名單」或「黑名單」，而公司歡迎隨時檢查，以便在清單中清除。此外，公司還採取臨時措施，在檢查之前將這些子公司從名單中刪除。

藥明高層分析納入清單 因疫情令美國難赴華檢查

藥明生物是次主要影響範圍是受到美國出口管制的生物反應器的硬件控制器和超濾膜包。藥明生物高管在今日上午中信建投電話會議上回應，過去10年公司始終有獲得相關批准，此次被列入UVL主要原因是新冠疫情阻斷調查，美國商務部沒辦法來到中國檢查。UVL和去年底提到的實體清單是完全不同的概念，對公司影響有限。

藥明生物行政總裁陳智勝還提到，「被列入UVL的企業可以採取有關措施以爭取從名單中被移除，主要是公司自己做出承諾（相關出口管制產品用於自用，不作轉售），或是等待美國商務部來檢查。目前公司在美國的律師團隊正在緊急作業，準備明天與美國商務部談判。」

藥明康德：未有列入名單 無持有藥明生物股份

藥明康德 （02359） 發澄清指，公司及子公司均未被美國商務部列入「未經證實名單」，公司目前的各項生產經營情況正常。公司留意到今日有傳媒報導， 藥明生物的兩家子公司被列入清單。藥明生物為獨立上市公司，藥明康德不持有藥明生物任何股份。

此外，CRO板塊同步下跌，康龍化成 （03759） 跌10.8%，泰格醫藥 （03347） 跌5%。

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編輯：姚卓然