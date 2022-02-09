【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）

阿里巴巴大股東軟銀未有表示即時沽貨意願，但會保留選項，由於無表示即時沽貨，刺激阿里巴巴美股造好。根據一般的操作，如大型股東在市場批股，投資者會先在市場沽空股票，到股東以折讓了的較低價格批出股份後，便買入低價股份平淡倉套利，不過，孫正義的說法究竟怎樣解讀，市場仍有不同看法，由於無表示即時沽貨，美股市場的淡友憂後市股價走高，而平淡倉走人。不過，全日成交僅27億美元水平，相比近一周股價下跌的日均成交為120億美元，顯然動力仍不足夠，若股價再升，不排除更多淡友平倉，有利阿里巴巴股價，但仍要等本月阿里公布業績，才有明確走勢。

阿里巴巴 （09988） 美股（美：BABA）急漲逾6%，較港收市價高出6.8%，相當於118.76港元。滙豐 （00005） ADR升逾1%，直逼60港元關。夜期大漲380點，收報24704點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 59.60 +1.4% 美團ADR 228.55 +3.4% 騰訊ADR 479.78 +2.1% 阿里巴巴美股 118.76 +6.8%

傳國家隊今日午後入市撐A股，其後內媒引述接近監管人士稱，消費不屬實。夜期最新升108點。北水吸資14億元，連續17日淨流入港股，累計買入超過480億元。北水趁低吸納藥明康德 （02359） 近3.8億元，另淨流入中國神華 （01088） 及快手 （01024） 分別3.3億及2億元；淨流走長汽 （02333） 及騰訊 （00700） 分別2.8億及2.3億元。

北水走勢

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恒生指數今早低開31點，其後跌幅逐步擴大，午後曾跌逾400點，恒生指數收報24329點，跌250點，成交1287億元。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌2%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市升逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌

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重點新聞：

【香港經濟】香港1月PMI降至48.9、近一年首穿榮枯線 企業信心度下滑至一年最低

【國家隊進場】國家隊傳今午入市維穩A股 買券商等金融股

即市走勢：

【03：00】夜期大漲380點，收報24704點。

【21：55】夜期升108點

【21：08】夜期升94點

【18：14】夜期升84點

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周投資部署*

【16：10】恒生指數收報24329點，跌250點，成交1287億元。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌2%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市升逾1%。

【16：00】恒生指數U盤前跌233點，報24345點。

【15：54】阿里巴巴 （09988） 跌幅再擴至逾3%，報111.2元。

【15：41】港股收市前跌約245點，報24334點。

【15：22】港亞 （01723） 股價午後瀉近九成，破底低見0.34元。

【15：13】港股低位反彈逾200點，尾市跌幅收窄至不足200點，報24394點，跌185點。

【15：02】內地股市午後跌幅收窄，上證全日跌0.7%；深證跌近1%；創業板指跌2.5%。

【15：00】【教育股風暴】教育部：推動校外教育培訓監管立法、防止新野蠻生長 教育股走弱

【14：51】藥明康德 （02359） 午間在上交所發公告澄清，公司及附屬子公司均未被美國商務部列入UVL名單，亦不持有藥明生物任何股份，公司目前的各項生產經營情況正常，藥明康德午後跌幅收窄至9%，報102.6元，今早曾低見82.65元。

【14：47】恒指跌幅再收窄至約235點，報24342點，跌237點。

【14：20】比特幣重上45000美元，火幣科技 （01611） 升逾1%；歐科雲鏈 （01499） 升近6%；雄岸科技 （01647） 升逾6%；美圖 （01357） 升逾1%。

【14：11】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌幅收窄至逾2%。

【14：02】【內房危機】世茂再兜售香港豪宅項目 傳正洽售延坪道9號項目部分股權

【13：55】恒指跌幅略收窄至約300點。藥明康德 （02359） 跌幅略收窄至近13%。

【13：48】森信紙業 （02905） 股價挫四成，破底低見0.495元。

【13：24】【第五波疫情】商場或被納入疫苗通行證範圍 零售收租股個別發展 利福國際半日挫3.8%、九置逆市升

【13：18】大市一度跌逾400點，最新跌377點，報24202點。

【13：07】小米 （01810） 午後跌逾3%，破底低見15.76元。

【13：00】港股午後初段跌近400點，報24187點，跌393點。

【12：00】恒生指數半日跌377點，報24202點，成交725億元。美團 （03690） 跌4%、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；滙豐 （00005） 逆市升逾1%破頂；藥明生物 （02269） 跌逾22%後中途停牌、藥明康德 （02359） 跌15%。

【11：41】港股中午收市前跌約335點，報24243點。科指跌2.2%，報5409點。

【11：31】上證半日跌0.9%；深證跌2.8%；創業板指跌4.3%。

【11：21】美團 （03690） 最新跌逾4%，低見216.2元。

【11：17】內地股市下挫，其中創業板指跌逾4%；深證跌近3%；上證跌近1%。

【11：11】ATM跌幅擴大，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【11：02】恒指跌302點，報24276點。

【10：55】藥明生物 （02269） 中途停牌，停牌前報62.25元，跌22.8%，成交58億元，藥明康德 （02359） 則如常交易，股價跌兩成。

【10：46】大市最新跌近300點，報24290點，跌288點。

【10：37】創科 （00669） 跌3%，低見133.3元。

【10：34】春節黃金周澳門訪客增兩成半，濠賭股逆市揚，藍籌股銀娛 （00027） 升0.9%；金沙 （01928） 升逾2%。另外，永利 （01128） 升逾2%；美高梅 （02282） 升近2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升1%。

【10：30】滙豐 （00005） 逆市破頂，最新升近1.5%，高見58.8元。

【10：14】港視 （01137） 逆市升近2%，高見8.35元；CEC國際 （00759） 升逾1%，高見0.71元。

【香港疫情】林鄭：堅持動態清零符香港實情 下午交代社交距離措施

【10：09】比亞迪 （01211） 跌逾3%，低見232.4元；吉利 （00175） 跌近2%；長汽 （02333） 跌逾2%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：06】恒指跌幅擴大至約200點，報24376點。

【10：02】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至近3%，低見111.7元；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%。

【09：59】康希諾生物 （06185） 逆市升0.5%，高見133.7元。

【疫苗股】康希諾回購15萬A股股票 斥資逾3900萬人幣

【09：52】藥明生物 （02269） 早段曾挫31%，破底低見55元，最新跌27%，報58.7元；藥明康德 （02359） 跌兩成，破底低見82.65元。

【09：49】三生製藥 （01530） 盈喜料按年多賺0.9倍至1.1倍，股價逆市造好升4%，高見6.71元。

【盈喜｜醫藥股】三生製藥料按年多賺0.9倍至1.1倍 核心產品收入毛利雙升

【09：47】龍工 （03339） 發盈警，股價挫近13%，低見2.07元。

【盈警｜基建設備股】中國龍工料去年純利大減 受累原材料成本上升

【09：45】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌逾1%。

【09：44】滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市升逾1%；友邦 （01299） 升逾2%。

【09：37】【中美關係】藥明生物被美納入「未經核實」實體名單 股價現瀉近25%

【09：36】金界 （03918） 績後跌0.9%，低見6.68元。

【柬埔寨博彩】金界控股去年全年由盈轉虧、虧損1.47億美元 博彩總收入跌逾七成至2.24億美元

【09：34】九尊數字互娛 （01961） 最新升逾五成，破頂高見1.27元。

【09：31】大市開市後跌幅擴大至約150點，報24428點，跌151點。

【09：31】藥明生物 （02269） 開市後跌幅擴大至23%，破底低見61.7元。

【09：30】歌禮製藥 （01672） 高開逾9%，歌禮製藥表示其研發的口服雙前藥ASC10及其抗病毒核苷類似物ASC10-A，在抑制奧密克戎變異株方面獲得積極數據。

【新冠藥物】歌禮製藥稱其研發口服藥療效或優於默沙東口服藥

【09：24】九尊數字互娛 （01961） 新控股股東折讓28%提全購，今早復牌高開三成，報0.99元破頂。

【09：24】恒生指數開報24548點，跌31點。美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單，藥明生物 （02269） 挫近15%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；友邦 （01299） 逆市升逾2%。

【09：14】期指開報24468點，升12點。

【09：11】【濠賭股】新濠博亞娛樂進行私人配售 籌約23億元

【09：08】恒指黑期升約15點，報24515點；道指期貨升38點，報35129點。

【08：07】【中美關係】美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單 限制進行業務往來

【07：45】【開市9點半】瑞銀：港股已消化美國收水、維持看27000點 Tesla披露持近20億美元比特幣

【07：45】港股ADR收報24559點，跌19點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報58.52元，較港收市價高0.62元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報474.98元，較港收市價低3.02元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報111.85元，較港收市價低3.15元或2.7%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】市場聚焦美國周四公布通脹數據，美股表現反覆，三大指數個別發展，道指尾段蒸發逾200點升幅，收市升1點，報35091點；標指跌16點，報4483點。納指收市跌82點或0.58%，報14015點。

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責任編輯：梁浩碩