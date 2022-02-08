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【港股市況】恒生指數開市後跌逾百點　藥明生物挫逾兩成破底（不斷更新）

股市 09:42 2022/02/08

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港股市況不斷更新

美股表現隔晚反覆，三大指數個別發展，道指微升1點，港股今早輕微低開，恒生指數開報24548點，跌31點。美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單，藥明生物 （02269） 挫近15%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；友邦 （01299） 逆市升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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即市走勢：

【09：37】【中美關係】藥明生物被美納入「未經核實」實體名單　股價現瀉近25%

【09：36】金界 （03918） 績後跌0.9%，低見6.68元。

【柬埔寨博彩】金界控股去年全年由盈轉虧、虧損1.47億美元　博彩總收入跌逾七成至2.24億美元

【09：34】九尊數字互娛 （01961） 最新升逾五成，破頂高見1.27元。

【09：31】大市開市後跌幅擴大至約150點，報24428點，跌151點。

【09：31】藥明生物 （02269） 開市後跌幅擴大至23%，破底低見61.7元。

【09：30】歌禮製藥 （01672） 高開逾9%，歌禮製藥表示其研發的口服雙前藥ASC10及其抗病毒核苷類似物ASC10-A，在抑制奧密克戎變異株方面獲得積極數據。

【新冠藥物】歌禮製藥稱其研發口服藥療效或優於默沙東口服藥

【09：24】九尊數字互娛 （01961） 新控股股東折讓28%提全購，今早復牌高開三成，報0.99元破頂。

【09：24】恒生指數開報24548點，跌31點。美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單，藥明生物 （02269） 挫近15%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；友邦 （01299） 逆市升逾2%。

【09：14】期指開報24468點，升12點。

【09：11】【濠賭股】新濠博亞娛樂進行私人配售　籌約23億元

【09：08】恒指黑期升約15點，報24515點；道指期貨升38點，報35129點。

【08：07】【中美關係】美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單　限制進行業務往來

【07：45】【開市9點半】瑞銀：港股已消化美國收水、維持看27000點　Tesla披露持近20億美元比特幣

【07：45】港股ADR收報24559點，跌19點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報58.52元，較港收市價高0.62元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報474.98元，較港收市價低3.02元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報111.85元，較港收市價低3.15元或2.7%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】市場聚焦美國周四公布通脹數據，美股表現反覆，三大指數個別發展，道指尾段蒸發逾200點升幅，收市升1點，報35091點；標指跌16點，報4483點。納指收市跌82點或0.58%，報14015點。

即睇美股收市

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    +6

 

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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