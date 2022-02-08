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【港股市況】恒生指數跌300點　藥明生物中途停牌、曾挫逾三成破底（不斷更新）

股市 11:12 2022/02/08

分享：

港股市況不斷更新

美股表現隔晚反覆，三大指數個別發展，道指微升1點，港股今早輕微低開，恒生指數開報24548點，跌31點。美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單，藥明生物 （02269） 挫近15%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；友邦 （01299） 逆市升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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重點新聞：

【香港經濟】香港1月PMI降至48.9、近一年首穿榮枯線 企業信心度下滑至一年最低

即市走勢：

【11：11】ATM跌幅擴大，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【11：02】恒指跌302點，報24276點。

【10：55】藥明生物 （02269） 中途停牌，停牌前報62.25元，跌22.8%，成交58億元，藥明康德 （02359） 則如常交易，股價跌兩成。

【10：46】大市最新跌近300點，報24290點，跌288點。

【10：37】創科 （00669） 跌3%，低見133.3元。

【10：34】春節黃金周澳門訪客增兩成半，濠賭股逆市揚，藍籌股銀娛 （00027） 升0.9%；金沙 （01928） 升逾2%。另外，永利 （01128） 升逾2%；美高梅 （02282） 升近2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升1%。

【10：30】滙豐 （00005） 逆市破頂，最新升近1.5%，高見58.8元。

【10：14】港視 （01137） 逆市升近2%，高見8.35元；CEC國際 （00759） 升逾1%，高見0.71元。

【香港疫情】林鄭：堅持動態清零符香港實情　下午交代社交距離措施

【10：09】比亞迪 （01211） 跌逾3%，低見232.4元；吉利 （00175） 跌近2%；長汽 （02333） 跌逾2%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：06】恒指跌幅擴大至約200點，報24376點。

【10：02】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至近3%，低見111.7元；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%。

【09：59】康希諾生物 （06185） 逆市升0.5%，高見133.7元。

【疫苗股】康希諾回購15萬A股股票　斥資逾3900萬人幣

【09：52】藥明生物 （02269） 早段曾挫31%，破底低見55元，最新跌27%，報58.7元；藥明康德 （02359） 跌兩成，破底低見82.65元。

【09：49】三生製藥 （01530） 盈喜料按年多賺0.9倍至1.1倍，股價逆市造好升4%，高見6.71元。

【盈喜｜醫藥股】三生製藥料按年多賺0.9倍至1.1倍　核心產品收入毛利雙升

【09：47】龍工 （03339） 發盈警，股價挫近13%，低見2.07元。

【盈警｜基建設備股】中國龍工料去年純利大減　受累原材料成本上升

【09：45】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌逾1%。

【09：44】滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市升逾1%；友邦 （01299） 升逾2%。

【09：37】【中美關係】藥明生物被美納入「未經核實」實體名單　股價現瀉近25%

【09：36】金界 （03918） 績後跌0.9%，低見6.68元。

【柬埔寨博彩】金界控股去年全年由盈轉虧、虧損1.47億美元　博彩總收入跌逾七成至2.24億美元

【09：34】九尊數字互娛 （01961） 最新升逾五成，破頂高見1.27元。

【09：31】大市開市後跌幅擴大至約150點，報24428點，跌151點。

【09：31】藥明生物 （02269） 開市後跌幅擴大至23%，破底低見61.7元。

【09：30】歌禮製藥 （01672） 高開逾9%，歌禮製藥表示其研發的口服雙前藥ASC10及其抗病毒核苷類似物ASC10-A，在抑制奧密克戎變異株方面獲得積極數據。

【新冠藥物】歌禮製藥稱其研發口服藥療效或優於默沙東口服藥

【09：24】九尊數字互娛 （01961） 新控股股東折讓28%提全購，今早復牌高開三成，報0.99元破頂。

【09：24】恒生指數開報24548點，跌31點。美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單，藥明生物 （02269） 挫近15%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；友邦 （01299） 逆市升逾2%。

【09：14】期指開報24468點，升12點。

【09：11】【濠賭股】新濠博亞娛樂進行私人配售　籌約23億元

【09：08】恒指黑期升約15點，報24515點；道指期貨升38點，報35129點。

【08：07】【中美關係】美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單　限制進行業務往來

【07：45】【開市9點半】瑞銀：港股已消化美國收水、維持看27000點　Tesla披露持近20億美元比特幣

【07：45】港股ADR收報24559點，跌19點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報58.52元，較港收市價高0.62元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報474.98元，較港收市價低3.02元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報111.85元，較港收市價低3.15元或2.7%。

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【07：30】市場聚焦美國周四公布通脹數據，美股表現反覆，三大指數個別發展，道指尾段蒸發逾200點升幅，收市升1點，報35091點；標指跌16點，報4483點。納指收市跌82點或0.58%，報14015點。

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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