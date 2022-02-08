  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股北水+夜期】北水吸資14億元　逆市吸納藥明康德　夜期升84點（不斷更新）

股市 18:14 2022/02/08

分享：

北水吸資14億元，連續17日淨流入港股，累計買入超過480億元。北水趁低吸納藥明康德 （02359） 近3.8億元，另淨流入中國神華 （01088） 及快手 （01024） 分別3.3億及2億元；淨流走長汽 （02333） 及騰訊 （00700） 分別2.8億及2.3億元。夜期升84點。

北水走勢

    點擊圖片放大

恒生指數今早低開31點，其後跌幅逐步擴大，午後曾跌逾400點，恒生指數收報24329點，跌250點，成交1287億元。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌2%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市升逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

財經日誌

    點擊圖片放大

重點新聞：

【香港經濟】香港1月PMI降至48.9、近一年首穿榮枯線 企業信心度下滑至一年最低

即市走勢：

【18：14】夜期升84點

【16：10】恒生指數收報24329點，跌250點，成交1287億元。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌2%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市升逾1%。

【16：00】恒生指數U盤前跌233點，報24345點。

【15：54】阿里巴巴 （09988） 跌幅再擴至逾3%，報111.2元。

【15：41】港股收市前跌約245點，報24334點。

【15：22】港亞 （01723） 股價午後瀉近九成，破底低見0.34元。

【15：13】港股低位反彈逾200點，尾市跌幅收窄至不足200點，報24394點，跌185點。

【15：02】內地股市午後跌幅收窄，上證全日跌0.7%；深證跌近1%；創業板指跌2.5%。

【15：00】【教育股風暴】教育部：推動校外教育培訓監管立法、防止新野蠻生長　教育股走弱

【14：51】藥明康德 （02359） 午間在上交所發公告澄清，公司及附屬子公司均未被美國商務部列入UVL名單，亦不持有藥明生物任何股份，公司目前的各項生產經營情況正常，藥明康德午後跌幅收窄至9%，報102.6元，今早曾低見82.65元。

【14：47】恒指跌幅再收窄至約235點，報24342點，跌237點。

【14：20】比特幣重上45000美元，火幣科技 （01611） 升逾1%；歐科雲鏈 （01499） 升近6%；雄岸科技 （01647） 升逾6%；美圖 （01357） 升逾1%。

【14：11】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌幅收窄至逾2%。

【14：02】【內房危機】世茂再兜售香港豪宅項目　傳正洽售延坪道9號項目部分股權

【13：55】恒指跌幅略收窄至約300點。藥明康德 （02359） 跌幅略收窄至近13%。

【13：48】森信紙業 （02905） 股價挫四成，破底低見0.495元。

【13：24】【第五波疫情】商場或被納入疫苗通行證範圍　零售收租股個別發展　利福國際半日挫3.8%、九置逆市升

【13：18】大市一度跌逾400點，最新跌377點，報24202點。

【13：07】小米 （01810） 午後跌逾3%，破底低見15.76元。

【13：00】港股午後初段跌近400點，報24187點，跌393點。

【12：00】恒生指數半日跌377點，報24202點，成交725億元。美團 （03690） 跌4%、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；滙豐 （00005） 逆市升逾1%破頂；藥明生物 （02269） 跌逾22%後中途停牌、藥明康德 （02359） 跌15%。

【11：41】港股中午收市前跌約335點，報24243點。科指跌2.2%，報5409點。

【11：31】上證半日跌0.9%；深證跌2.8%；創業板指跌4.3%。

【11：21】美團 （03690） 最新跌逾4%，低見216.2元。

【11：17】內地股市下挫，其中創業板指跌逾4%；深證跌近3%；上證跌近1%。

【11：11】ATM跌幅擴大，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【11：02】恒指跌302點，報24276點。

【10：55】藥明生物 （02269） 中途停牌，停牌前報62.25元，跌22.8%，成交58億元，藥明康德 （02359） 則如常交易，股價跌兩成。

【10：46】大市最新跌近300點，報24290點，跌288點。

【10：37】創科 （00669） 跌3%，低見133.3元。

【10：34】春節黃金周澳門訪客增兩成半，濠賭股逆市揚，藍籌股銀娛 （00027） 升0.9%；金沙 （01928） 升逾2%。另外，永利 （01128） 升逾2%；美高梅 （02282） 升近2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升1%。

【10：30】滙豐 （00005） 逆市破頂，最新升近1.5%，高見58.8元。

【10：14】港視 （01137） 逆市升近2%，高見8.35元；CEC國際 （00759） 升逾1%，高見0.71元。

【香港疫情】林鄭：堅持動態清零符香港實情　下午交代社交距離措施

【10：09】比亞迪 （01211） 跌逾3%，低見232.4元；吉利 （00175） 跌近2%；長汽 （02333） 跌逾2%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：06】恒指跌幅擴大至約200點，報24376點。

【10：02】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至近3%，低見111.7元；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%。

【09：59】康希諾生物 （06185） 逆市升0.5%，高見133.7元。

【疫苗股】康希諾回購15萬A股股票　斥資逾3900萬人幣

【09：52】藥明生物 （02269） 早段曾挫31%，破底低見55元，最新跌27%，報58.7元；藥明康德 （02359） 跌兩成，破底低見82.65元。

【09：49】三生製藥 （01530） 盈喜料按年多賺0.9倍至1.1倍，股價逆市造好升4%，高見6.71元。

【盈喜｜醫藥股】三生製藥料按年多賺0.9倍至1.1倍　核心產品收入毛利雙升

【09：47】龍工 （03339） 發盈警，股價挫近13%，低見2.07元。

【盈警｜基建設備股】中國龍工料去年純利大減　受累原材料成本上升

【09：45】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌逾1%。

【09：44】滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市升逾1%；友邦 （01299） 升逾2%。

【09：37】【中美關係】藥明生物被美納入「未經核實」實體名單　股價現瀉近25%

【09：36】金界 （03918） 績後跌0.9%，低見6.68元。

【柬埔寨博彩】金界控股去年全年由盈轉虧、虧損1.47億美元　博彩總收入跌逾七成至2.24億美元

【09：34】九尊數字互娛 （01961） 最新升逾五成，破頂高見1.27元。

【09：31】大市開市後跌幅擴大至約150點，報24428點，跌151點。

【09：31】藥明生物 （02269） 開市後跌幅擴大至23%，破底低見61.7元。

【09：30】歌禮製藥 （01672） 高開逾9%，歌禮製藥表示其研發的口服雙前藥ASC10及其抗病毒核苷類似物ASC10-A，在抑制奧密克戎變異株方面獲得積極數據。

【新冠藥物】歌禮製藥稱其研發口服藥療效或優於默沙東口服藥

【09：24】九尊數字互娛 （01961） 新控股股東折讓28%提全購，今早復牌高開三成，報0.99元破頂。

【09：24】恒生指數開報24548點，跌31點。美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單，藥明生物 （02269） 挫近15%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；友邦 （01299） 逆市升逾2%。

【09：14】期指開報24468點，升12點。

【09：11】【濠賭股】新濠博亞娛樂進行私人配售　籌約23億元

【09：08】恒指黑期升約15點，報24515點；道指期貨升38點，報35129點。

【08：07】【中美關係】美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單　限制進行業務往來

【07：45】【開市9點半】瑞銀：港股已消化美國收水、維持看27000點　Tesla披露持近20億美元比特幣

【07：45】港股ADR收報24559點，跌19點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報58.52元，較港收市價高0.62元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報474.98元，較港收市價低3.02元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報111.85元，較港收市價低3.15元或2.7%。

更多ADR及中概股收市

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】市場聚焦美國周四公布通脹數據，美股表現反覆，三大指數個別發展，道指尾段蒸發逾200點升幅，收市升1點，報35091點；標指跌16點，報4483點。納指收市跌82點或0.58%，報14015點。

即睇美股收市

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

【金融監管】人行孫天琦：金融牌照有國界和地域限制　網上帶貨賣金融產品必須持牌

下一篇文章

【方正重組】方正控股明日復牌　北大方正持股將轉讓至新方正集團
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【香港疫情】林鄭：禁止跨家庭聚會、否則罰萬元　擴大599F表列處所將包括商場、超市商場及宗教場所
【香港疫情】林鄭：禁止跨家庭聚會、否則罰萬元　擴大599F表列處所將包括商場、超市商場及宗教場所
【藥明生物】藥明生物被納入「未經核實名單」曾瀉3成後停牌　藥明：明天與美國商務部談判
【藥明生物】藥明生物被納入「未經核實名單」曾瀉3成後停牌　藥明：明天與美國商務部談判
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【ADR+夜期】阿里美股再低港近3%　滙豐ADR突破58冀創兩年半高（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股再低港近3%　滙豐ADR突破58冀創兩年半高（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款