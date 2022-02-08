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【濠賭股】新濠博亞娛樂進行私人配售　籌約23億元

股市 09:10 2022/02/08

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新濠 （00200） 在美上市附屬公司新濠博亞娛樂（美：MLCO）的STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED（下稱SCIHL）向新濠博亞娛樂之間接全資附屬公司MCO Cotai、New Cotai及Silver Point進行私人配售，料籌約3億美元（約23.4億港元）。

SCIHL向MCO Cotai、New Cotai及Silver Point分別配售約2.2億股、約9382萬股及約5574萬A類股份，價格為每股A類股份0.75美元（相當於約5.85港元），而總購買價分別約為1.65億美元（約12.88億港元）、約7040萬美元（約5.5億港元）以及約4180萬美元（約3.26億港元）。

MCO Cotai持有約54.7%，配售完成後，將持有SCIHL已發行股份約54.9%。New Cotai及Silver Point預期於私人配售完成時在SCIHL已發行股份中分別擁有約23.4%及13.9%之權益。

至於SCIHL之全資附屬公司Studio City Company建議發行優先有抵押票據，並披露近期發展。截至去年十一月底，Studio City Company持有5.5億美元之現金及現金等價物以及10萬美元之受限制現金；未償還負債本金總額為21億美元，主要包括本金額為10億美元之2020年公司間票據以及本金額為 11億美元之2021年公司間票據。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等
 

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編輯：姚卓然

港股 美股 新濠國際（00200）

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