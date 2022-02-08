【NVDA】軟銀5100億港元出售Arm予Nvidia告吹、分手費近百億　目標2023年3月底前分拆上市

▲ 軟銀5100億港元出售Arm予Nvidia告吹、分手費近百億 目標2023年3月底前分拆上市

軟銀（SoftBank，日：9984）以660億美元（約5145.15億港元）將英國芯片業務Arm出售給英偉達（Nvidia，美：NVDA）的交易告吹。軟銀發公告指，由於重大監管挑戰阻礙了交易完成，軟銀及英偉達於2月8日同意終止交易。公告指，軟銀獲得的12.5億美元（約97.45億港元）訂金不會退還，該金額將會於2022財年第四季中確認為利潤。同時，軟銀表示，將開始為ARM上市作準備，目標於2023年3月底財年內完成。

軟銀於去年9月宣布出售Arm予英偉達的交易，但英、美及歐盟的監管機構此前對該交易對全球半導體行業競爭的影響表示嚴重擔憂，市場早已傳出交易觸礁。

外媒報道指，交易失敗令軟銀失去了巨額的意外之財。2020年9月宣布交易時，這筆現金和股票交易價值達385億美元。但隨著英偉達股價上升，價值飆升，在去年11月曾達到870億美元。

另外，根據知情人士表示，Arm管理層出現變動，行政總裁將由知識產權部門負責人Rene Haas取代Simon Segars。

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責任編輯：梁浩碩