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【中美關係】美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單　限制進行業務往來

股市 08:07 2022/02/08

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【中美關係】美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單　禁止進行業務往來

美國商務部周一宣布，把33間中國企業納入「未經核實」實體名單(Unverified List)，根據美國商務部聲明，美國無法核實涉事中國企業的公司背景及可信度，因此作出相關處置。

是次涉事的33間中國企業中，包括高科技製造商，如雷射設備製造商、藥品、政府實驗室。美國商務部指這批公司在合符法規方面存在問題，因此限制美國企業向該等企業輸出受管制技術，或進行業務往來。

聲明指出，在UVL上列名雖並不代表美國出口商不能與列名方接觸，也不意味存在具體、明確的國家安全或外交政策問題，可是，與UVL上的各方進行的交易需要額外的文件，包括列名方授權官員的聲明，並且此類交易不符合美國出口管制(EAR)許可例外的授權條件。

美國商務部上次把中國企業納入「未經核實」實體名單，是在2019年4月，當時兩國處於貿易戰期間。其後，中美雙方簽訂首階段貿易協定，美方未再把中國企業納入「未經核實」實體名單。

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編輯：姚卓然

中國市場 中國 美國 中美貿易戰 中美關係

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