▲ 【fb母企】Meta警告或因數據處理問題而關閉歐洲facebook、Instagram Meta股價再跌半成

facebook母企Meta（美：FB）警告，若不獲歐盟允許以美國的伺服器處理歐洲的數據，可能會考慮關閉歐洲的facebook及Instagram。Meta股價收報224.91美元，跌5.1%。

Meta於向美國證券交易委員會（SEC）提交的年度報告表示，若新的跨大西洋數據傳輸框架不獲接納，Meta無法繼續依賴標準合同條款（Standard Contractual Clauses，SCCs）或其他替代方式將數據從歐洲傳輸到美國，將可能無法在歐洲提供一些最重要的產品和服務，包括 Facebook和Instagram。

Meta指，這將對業務、財務及業績產生重大不利影響。

Meta表示，沒有意願亦無計劃退出歐洲，但現實是Meta及許多其他企業都依賴歐盟與美國之間的數據傳輸來經營全球服務。

2020年7月，歐洲法院裁定歐盟與美國之間的數據傳輸標準未能充分保護歐洲公民的隱私，歐洲的監管機構正制定新法，規定歐盟公民的用戶數據如何跨大西洋傳輸。

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責任編輯：梁浩碩