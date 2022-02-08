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【ET財經早點1分鐘】阿里美股再低港3% 滙豐ADR撑夜期上升

股市 06:54 2022/02/08

分享：

facebook母公司Meta未止跌，Meta宣布若未能繼續將數據傳回歐洲，可能要關閉歐洲的facebook及Instagram服務。

Meta對外電補充指，公司無意願及計劃退出歐洲。2020年7月歐洲法院裁定歐盟與美國之間的數據傳輸標準未能充份保護歐洲公民私隱。Meta指出，這將對業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

另外，美國億萬富翁PayPal 共同創辦人彼德泰爾宣布，將退出facebook董事會，在股東大會上不會尋求連任。

泰爾在2004年向thefacebook.com投資50萬美元，成為社交網站在大學校園傳播的一個重要投資者。一年之後，朱克伯格正式命名為facebook。

受消息影響，Meta再急跌百分之五。自從公布業績後，3日累積跌幅達3成。

科技股受壓 納指跌0.6%

美國科技股再轉弱勢，在Meta急跌百分之五後，納指轉跌百分之0.6；標指跌百分之0.4 。市場關注本周四公布的通脹數據會否成為科技股的另一壓力。


Part 3：港股市況預測：

簽：阿里美股再低港3% 滙豐ADR撑夜期上升

Script：

阿里巴巴美股跌勢持續
較港收市價低百分之3
退守111元關口
股價正反映投資者憂慮主要股東軟銀會否減持
不過
加息受惠股滙豐繼續造好
ADR升越58元關
較港收市價高百分之1
夜期亦回升115點

欄名 : ET財經早點1分鐘

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