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【置業調查】花旗銀行：逾六成受訪者指現時不感興趣置業 比例逾近5年最高 42%受訪者認為未來一年樓價平穩

理財智慧 08:31 2022/02/08

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去年底以來疫情持續不穩，股市波動非常，對港人的置業意向也有影響。花旗銀行於 2021年12月就去年第四季市民置業意向進行調查，調查結果顯示，惟有超過六成受訪者表示現時不感興趣置業，比例為近 5 年來最高。

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在 2021 年 12 月訪問超過 500 名香港市民。去年第四季看好樓價的受訪者比例輕微回落，36%受訪者認為未來一年樓價上升，比上季看好樓市的比例略跌，但對比2020 年同期為多。另有 42%受訪者認為未來一年樓價平穩。

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此外，有5%受訪者認為現時是置業好時機，比上季輕微回升。又有12%受訪者表示現時有興趣置業，比上季略跌，按調查結果作推算，約有37.2萬人曾於去年11或12月參觀樓盤。惟有超過六成受訪者表示現時不感興趣置業，比例為近5年來最高。

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從 2021年第四季市民置業意向調查中，36%受訪者認為未來一年樓價將會上升，42%預期樓價平穩，可看到受訪者多預期未來一年樓價平穩發展。就2021年全年整體而言，平均有 40%受訪者對樓價看升，仍比上年全年平均的 23%看升為多。

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另外，2021 年第四季有 5%受訪者認為現時是置業好時機，認為是置業好時機的受訪者比例微升，比上季數字微升。此外，有12%受訪者表示有興趣置業，比上季微跌；但有較多受訪者現時不感興趣置業，比例高達62%。
整體而言，受訪者預期樓市平穩發展，雖然比之前有略高比例受訪者認為現時是置業好時機，但同時有較多受訪者現時未必感興趣置業，反映受訪者對置業抱持觀望態度。

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花旗銀行指，是次市民置業意向調查於去年 12 月進行，雖然當時本地疫情相對緩和，惟香港住宅樓價曾於去年 8 月破頂，之後直至年底溫和調整 3%，看好樓價的受訪者比例有所回落亦屬合理。展望今年樓市或面臨更多利淡因素，隨著公私營住宅供應預期增加，過往多年住宅供不應求的局面有機會逆轉，而美國加息的預期亦為準業主供樓帶來心理影響，加上租金回報率下調，住宅投資需求或會隨之回落。物業供求、供樓成本及投資收益的因素，或造成受訪者對整體樓市的觀感。

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花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示﹕「調查結果顯示，2021 年第四季市民對樓市持 審慎態度，超過四成受訪者預期樓價在未來一年持平，認為是置業好時機的受訪者比例微 升，但有逾六成受訪者不感興趣置業，可見受訪者對置業抱持審慎的觀望態度。對於有意 置業人士，我們建議應全面評估個人的財務狀況，配合合適的按揭方案，以實踐置業計 劃。如能盡早配置資產，審時度勢調整其組合為財富增值，亦有助早日達成置業理想。」

 

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記者：陳詠妍

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