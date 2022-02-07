【阿里巴巴】阿里大股東軟銀周二業績　聚焦投資計劃部署

▲ 【阿里巴巴】阿里股東軟銀周二業績 聚焦投資計劃部署

軟銀2月8日（周二）公布業績，下午3時舉行分析員會議，投資者關注孫義如何扭轉軟銀頹勢，尤其是市場傳出Arm出售給Nvidia的交易或告吹、身為左右手的集團營運總裁離職，加上阿里巴巴 （09988） 走勢乏力，受註冊額外10億份ADS（美股存託股份）的消息影響，市場憂慮主要股東軟銀配股減持，由於軟銀手持6.7億份ADS，佔阿里巴巴發行股數24.7%，觀望軟銀業績會否有進一步消息。

【阿里巴巴大股東】軟銀集團營運總裁離職 傳向孫正義爭取加薪5倍失和

市場預期，軟銀上季業績按年大跌，但按季好轉，投資收益的表現將成關鍵，經調整每股盈利料按年跌79%至131.3日圓，按季虧轉盈。經調整盈利按年跌90%至1189億日圓。收入則預期按年增長5%。

【阿里巴巴大股東】軟銀財季見紅蝕273億元 擬斥1萬億日圓回購、股價彈一成

另外，軟銀資金需求大，其中，軟銀去年底公布回購計劃，由2021年11月9日至2022年11月8日，計劃回購最多2.5億股，最多回購金額達1萬億日圓（約677億港元）。最新公布1月份回購1661.38萬股，涉及863.24億日圓。自計劃實施以來，共回購2856.32萬股，已動用資金達1570億日圓。

【阿里巴巴】阿里巴巴股價曾挫逾4% 拆解額外註冊9500億港元ADS、或涉軟銀部署配股

記者：譚志偉