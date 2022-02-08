【開市9點半】瑞銀：港股已消化美國收水、維持看27000點　Tesla披露持近20億美元比特幣

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港股整固，瑞銀指，港股雖然面對美國聯儲局收水局面，可是走勢表現不錯，認為美國收水對港股的影響大致已反映於現價之上，維持恒指今年目標價為27000點，看好本港銀行和短年期的高息資產。

另外，電動車巨企Tesla於去年首季參與比特幣市場。Tesla披露，截至去年底止，公司持有的比特幣市值為19.9億美元。

重點新聞：

1） 【2022展望】瑞銀維持恒指今年底27000點目標 現價已反映美國收水、料第2季通關

2） 【大行報告】高盛以盈利預測先行指標選股 一文看清確信買入、沽出名單

3） 【bitcoin】Tesla去年首季斥15億美元投資比特幣 持倉去年底市值19.9億美元

4） 【第五波疫情】大摩料上半年中港通關無望 下調香港全年零售銷售增長預測至1%

5） 【春節黃金周】澳門春節黃金周首7日訪客按年增25.4% 濠賭股普遍向上、澳博升1%

6） 【美國加息】余偉文：環球市場今年繫3大關鍵 憂美加息步伐過急掀調整

7） 【阿里巴巴】螞蟻旗下浙江網商銀行違反多項規定 被罰逾2000萬人幣

8） 【內房危機】1月百強房企銷售按年跌40% 拿地總額跌逾60%

9） 【美元定存】半年美元定存最高息享0.9厘 虎年港銀齊加息搶吸資金

港股ADR及美股收市情況：

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