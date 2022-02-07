【第五波疫情】大摩料上半年中港通關無望　下調香港全年零售銷售增長預測至1%

▲ 大摩料上半年中港通關無望 下調香港全年零售銷售增長至1%

第五波疫情大爆發，單日確診更創兩年新高。摩根士丹利認為上半年通關無望，Omicron病毒肆虐下，預期中港通關會由3月延至7月，故將今年全年香港零售銷售預測，由按年增長7%下調至1%。

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去年12月零售銷售錄333億元，按年增長6%，較11月放緩，全年零售銷售僅長8.1%，較2018年跌26%。奢侈品銷售去年12月按年及按月升24%及21%，全年計，銷售按年升27%，但較去2018年仍跌55%。

綫上銷售方面，12月綫上銷售佔整體零售銷售約10.8%，大摩預期，綫上銷售佔比可繼續穩步提升，因比例仍遠低於中國、新加坡及美國。全年計，綫上銷售按年升39%。

大摩指，在低基數下，12月香港零售銷售按年增長弱於預期，電子消費券的支持也令該行對零售地產商持謹慎態度，預期今年1月零售增長進一步放緩至2%。該行指，維持九置 （01997） 「減持」評級，目標價36元。

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