  • 18°C
香港時間 : 2022207日 (一) 22:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】大摩料上半年中港通關無望　下調香港全年零售銷售增長預測至1%

股市 22:28 2022/02/07

分享：

大摩料上半年中港通關無望　下調香港全年零售銷售增長至1%

第五波疫情大爆發，單日確診更創兩年新高。摩根士丹利認為上半年通關無望，Omicron病毒肆虐下，預期中港通關會由3月延至7月，故將今年全年香港零售銷售預測，由按年增長7%下調至1%。

本港上季食肆收益年升29%、全年彈近17%，看【下一頁】

去年12月零售銷售錄333億元，按年增長6%，較11月放緩，全年零售銷售僅長8.1%，較2018年跌26%。奢侈品銷售去年12月按年及按月升24%及21%，全年計，銷售按年升27%，但較去2018年仍跌55%。

綫上銷售方面，12月綫上銷售佔整體零售銷售約10.8%，大摩預期，綫上銷售佔比可繼續穩步提升，因比例仍遠低於中國、新加坡及美國。全年計，綫上銷售按年升39%。

大摩指，在低基數下，12月香港零售銷售按年增長弱於預期，電子消費券的支持也令該行對零售地產商持謹慎態度，預期今年1月零售增長進一步放緩至2%。該行指，維持九置 （01997） 「減持」評級，目標價36元。

相關文章：

【人才流失】許正宇：政府一直與金融界溝通　冀在不影響疫情大局下優化檢疫安排

【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升

港股 香港 疫情 零售

上一篇文章

【第五波疫情】創興銀行中環私人銀行中心暫停服務　一後勤員工確診

下一篇文章

【柬埔寨博彩】金界控股去年全年由盈轉虧、虧損1.47億美元　博彩總收入跌逾七成至2.24億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　
【開市9點半】阿里巴巴額外發行10億股美國存託股份　惹配股疑雲？　
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水重啟吸資14億　中移動吸逾7億　恒指夜期升15點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水重啟吸資14億　中移動吸逾7億　恒指夜期升15點（不斷更新）
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【華為花紅】官媒：華為向12萬員工分紅500億人幣　儘管去年營收降近3成
【華為花紅】官媒：華為向12萬員工分紅500億人幣　儘管去年營收降近3成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款