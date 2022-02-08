【新冠藥物】歌禮製藥尾市曾升20%　稱其研發口服藥療效或勝默沙東

▲ 歌禮製藥：其研發口服藥療效或勝默沙東

歌禮製藥 （01672） 公佈，其研發的口服雙前藥ASC10及其抗病毒核苷類似物ASC10-A，在抑制奧密克戎（Omicron）變異株方面獲得積極數據。歌禮製藥表示，因應最新數據，公司向中國、美國等國家提交臨床試驗申請的時間可能早於公司原先預期。至今，歌禮製藥已在全球範圍內提交了多項ASC10及其用途的專利申請。

歌禮製藥半日股價大升12%，尾市升幅一度擴至兩成，高見5.17元，最新回順至15%，暫報4.95元，成交1.4億元。

根據公司公告，ASC10是歌禮完全自主研發的抗病毒核苷類似物ASC10-A的口服雙前藥，亦是一款強效的新型冠狀病毒聚合酶（RdRp）抑制劑。歌禮稱，口服後雙前藥ASC10主要在腸道被吸收進入血液循環，然後在血液中快速代謝成為抗病毒核苷類似物ASC10-A。

田歌藥指ASC10-A對包括Omicron在內的多種新型冠狀病毒變異株，表現出優異的體外抗病毒活性。儘管Omicron變異株攜帶大量突變，但與新型冠狀病毒的野生型或早期變異株相比，ASC10-A對Omicron體外抑制活性不減弱。此外， 根據猴子中的生物利用度研究，在病人臨床試驗中治療奧密克戎變異株感染所需要的ASC10-A藥物暴露量是有可能實現的。

歌禮製藥指出，ASC10-A顯示對包括Omicron在內的多種新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變異株有顯著體外抗病毒活性。通過採用雙前藥策略，ASC10在人結直腸腺癌細胞中的滲透性和在猴子中的口服生物利用度，分別是莫努匹韋（Molnupiravir）的3.2倍和2.3倍。基於猴子和人之間的藥物暴露量關聯關係，預計口服雙前藥ASC10在患者中具有更高的藥物暴露量。因此，ASC10在臨床試驗中對新型冠狀病毒肺炎的療效可能比美國藥廠默沙東所研發的新冠口服藥莫努匹韋（Molnupiravir）更好。

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