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疫情惡化 多間銀行宣布分行停業

理財智慧 21:05 2022/02/07

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本港疫情惡化，多家銀行旗下分行暫停營業。

滙豐銀行表示，1名確診者1月31日曾到訪太古城中心一期分行及卓越理財中心，該分行即日起暫停服務。自本周一起，滙豐新增17間分行或理財中心停運。

中銀香港表示，因應防疫工作需要，集團有51間分行今日起暫停營業，連同繼續停業的分行，合共有57間分行停運，直至另行通知。

恒生銀行有18間分行（連同流動分行）暫停營業，其他地面分行及商務理財中心，將繼續提供服務，周一至周五的服務時間縮短為上午10時至下午3時30分。

渣打銀行未來3星期會分批輪流暫停分行服務，周二（8日）開始，有29間分行暫停，下周一至周五（14日至18日）共22間關閉，2月21日至25日有23間分行暫停服務。該行表示，會繼續密切留意情況，適時調整分行營業安排。

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編輯：黃銳

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