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網傳員工加班猝死 bilibili回應：未存在加班等情況

股樓投資 20:32 2022/02/07

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2月7日消息，微博名為「王落北」的用戶稱， bilibili武漢ai審核組組長，因過年期間被要求加班，在晚上9點到早上9點的工作強度下，初五凌晨腦出血猝死。事件於內地網終瘋傳，令人關注內地科企員工加班過勞的情況。

而據內媒報導，bilibili內部信顯示，2月4日下午，公司內容安全中心圖文審核部的伙伴「暮色木心」在家中突發身體不適緊急求醫，並於當日晚間20時左右，因大面積腦出血經搶救無效、不幸去世。

公告稱，經內部考勤核查，“暮色木心”按照工作計劃正常上下班，工作時間為09：30-18：30，在事發前一周內未存在加班等情況。

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編輯：黃銳

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