中國金茂分拆 金茂物業服務通過港交所聆訊

2月6日，港交所披露，金茂物業服務發展股份有限公司已經通過上市聆訊。

該公司截至2021年9月30日合約建築面積4570萬平方米，涵蓋中國22個省、自治區及直轄市的47座城市。

根據初步招股文件顯示，金茂物業服務發展經營3大業務，包括物業管理、非業主增值服務，以及社區增值服務。

據指，背靠中國金茂，金茂物業指，上市融資是為了投資與收購，偏向收購具有國企背景的公司「根據國資委的指引，國有企業須專注於其核心業務，預計將有越來越多核心業務非房地產開發的國有企業出售其於物業管理公司的股權。憑藉我們作為國有企業的地位，我們在尋求與國有企業合作及在收購國有物業管理公司方面與競爭對手競爭處於有利地位。」

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編輯：黃銳