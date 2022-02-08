【第五波疫情】冷凍食品需求增　商戶增供應惟成本升逾一成

▲ 冷凍食材供應商表示，冷凍食品銷售平均增長1成，雖然增加供應但來貨成本亦上升。（資料圖片）

冷凍食材供應商表示，察覺到市民對冷凍食品需求增加。網購平台HKTVmall發言人表示，一月份急凍食品銷量大約增加30%，其中急凍肉類包括豬肉、牛肉、雞肉、羊肉等，以及急凍海鮮最受歡迎。榮鈦行行政經理馮英傑表示，包點及肉類點心冷凍食品銷售增長約10%。

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Hangry Bear BBQ負責人黃小姐表示，主力燒烤用冷凍醃肉食品的銷售，較去年同期增長約2成。廚房壹號創辦人黃志超表示，旗下的冷凍熟食包如燜豬手、腩肉等暢銷，整體銷售增加2成左右。百佳超級市場回覆，表示急凍食品如急凍餃子及急凍預先包裝食品的需求增加，產品銷量有雙位數字升幅。

商機上升 來貨價同時升一成

配合銷情，受訪供應商稱有增加供應量滿足市民，同時增強網上推廣，加推特價組合包等刺激銷售。榮鈦行表示增加供應約1至2成，Hangry Bear BBQ增加較多近1倍，而HKTVmall亦有增加入貨近30%，百佳超級市場按需要增加各店舖貨量。

但有商戶坦言來貨成本增加，榮鈦行反映部分原材料如砂糖等受到物流混亂影響船期，以及來貨價上升近1成。Hangry Bear BBQ稱物流未受影響，惟來貨價上升，以美國西冷扒為例升近2至3成。廚房壹號表示來貨價上升10至15%，比往常農曆年加幅增多。HKTVmall則向本地供應商取貨，未有受進口物流影響。

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責任編輯：王浩賢