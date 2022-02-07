【新股IPO】快狗打車IPO通過聆訊

內地第二大線上同城物流平台「快狗打車」（其他地區品牌為GOGOX），已獲准在港股IPO（首次公開發售）上市，路透報導，快狗打車或IPO籌資約2億美元。

根據港交所發布的文件顯示，快狗打車以「快狗打車」品牌在內地市場展開業務，按2020年交易總計為內地第二大線上同城物流平台，市占率為5.5%，在亞洲其他地區則以「GOGOX」品牌營運。該公司利用數據及技術建立高效的供應鏈、降低托運人成本、增加司機收入。截至2021年9月底，快狗打車的總收入為人民幣4.7億元，淨虧損人民幣3.9億元；預計2021年淨虧損不超過人民幣8.71億元。

招股書顯示，快狗打車2018年、2019年、2020年營收分別為人民幣4.53億元、5.48億元、5.3億元；虧損分別為人民幣9億元、4億元、1.85億元。

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編輯：黃銳