中國女足奪冠，蒙牛支付寶獎勵千萬現金

周日（2月6日），中國女足3：2逆轉戰胜韓國女足，奪得亞洲杯冠軍，這是中國女足第9次奪得亞洲杯冠軍。

當晚，蒙牛乳業在官方微博宣布，給予中國女足千萬現金獎勵。中國女足官方微博賬號隨即轉發蒙牛微博稱「感謝蒙牛給中國女足的慷慨獎勵！同時也感謝長期以來廣大球迷、社會各界對於中國女足的支持！我們會繼續努力，相信女足的明天會更好！」

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支付寶也宣布其「十年十億」女足支持計劃，獎勵1300萬元獎金，其中1000萬元獎勵球員，300萬元獎勵教練團隊。在2019年7月，支付寶官方宣布「10年10億」中國女足支持計劃。該筆支持計劃也是中國女足有史以來獲得數額較大、週期較長的公益贊助。

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編輯：黃銳