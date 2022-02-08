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【情人節禮物2022】情人節送什麽禮物？　MIRROR代言品牌也可考慮　一文看清禮品選擇

商業 11:00 2022/02/08

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情人節將至，想送禮物什麽禮物不容易。手袋、鮮花、香水、朱古力或精緻的燭光晚餐，甚至親手製作一份禮物，也別具深意。本報精選部份類別的情人節貨品，以供參考。

彩妝及護膚品
YSL Beauty
之前找來MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）、Ian Chan（陳卓賢）宣傳新款唇膏。情人節設有限定禮盒，凡於網店購買任何唇膏或香水情人節禮盒，可享「MAKE IT YOURS」個人化刻字服務。

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SHISEIDO
截至2月28日設有期間限定店，設有指定的優惠產品。其更與MIRROR成員、教主Anson Lo合作宣傳，只要在店內與Anson Lo的打卡牆打卡，即送指定禮品。

NARS Cosmetics
推出了2022年限量情人節裝，情人節限定Love Affair Collection在線上及線下現已有售。在2月前購買更可享指定優惠。

Valentino Beauty
設有一系列情人節限量套裝，專門店獨家有售Rosso Valentino高訂經典唇膏套裝。凡網上購物指定金額，還送贈指定禮品。

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香水
Jo Malone London
現設有全新限量版英倫玫瑰園系列，設有4款玫瑰香調。系列也有蠟燭、藤枝擴香組及乳霜等產品。

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

首飾
Tiffany & Co.
情人節禮品有多個選項，包括手鐲、耳環、鍊墜、以及戒指等，除了有設計高雅的鑽石、珍珠款式，還有心型和「LOVE」的設計。

Pandora
情人節有售掛鎖配鑰匙吊飾，以及迪士尼情人節系列。另設有限時禮遇，截至2月14日期間，凡購物滿1,180元，即可自選價值699元的飾品一件；購物滿1,980元，即可自選價值699元的飾品兩件。

Piaget
MIRROR成員Anson Kong日前在社交網站發布新帖文，為該品牌宣傳玫瑰設計的飾品。

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責任編輯：馬意文

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