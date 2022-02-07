【新冠疫情】積金局行政助理初步確珍　

積金局發言人周一表示，一名於觀塘辦事處工作的行政助理接獲衞生防護中心通知初步確診新冠病毒。積金局已立即為辦事處進行徹底清潔和消毒，並暫時關閉辦事處。

該行政助理主要負責處理內部文書工作，無須與公眾接觸，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，她最後一次到上址上班日期為1月31日。衞生防護中心正跟進個案，積金局亦會與中心保持緊密聯繫，以作出適當跟進。

為減少感染病毒的機會，積金局已於早前宣布，由同一起暫停開放位於葵涌、觀塘及上環辦事處的顧客服務櫃檯。

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編輯：黃銳