【置業意向調查】花旗銀行：逾四成受訪者料未來一年樓價平穩　僅12%受訪者有興趣置業

▲ 花旗銀行公佈去年第四季市民置業意向調查結果，逾四成受訪者預期，未來一年樓價平穩。

花旗銀行公佈去年第四季市民置業意向調查結果，逾四成受訪者預期，未來一年樓價平穩，並對置業採取審慎態度。

調查顯示，去年第四季看好樓價的受訪者比例輕微回落，36%受訪者認為未來一年樓價將會上升，42%預期樓價平穩。而就2021年全年整體而言，平均有40%受訪者對樓價看升，仍比2020年全年平均的23%看升為多。

另外，2021年第四季有5%受訪者認為現時是置業好時機，比上季數字微升。另一方面，有 12%受訪者表示有興趣置業，比上季微跌。而按調查結果作推算，約37.2萬人於去年11或12月曾參觀樓盤。整體而言，受訪者預期樓市平穩發展，雖然比之前有略高比例受訪者認為，現時是置業好時機，但同時有較多受訪者現時未必感興趣置業，反映受訪者對置業抱持觀望態度。

是次市民置業意向調查於去年12月進行，雖然當時本地疫情相對緩和，惟香港住宅樓價曾於去年8月破頂，之後直至年底溫和調整3%，看好樓價的受訪者比例有所回落亦屬合理。展望今年，樓市或面臨更多利淡因素，隨著公私營住宅供應預期增加，過往多年住宅供不應求的局面有機會逆轉，而美國加息的預期亦為準業主供樓帶來心理影響，加上租金回報率下調，住宅投資需求或會隨之回落。物業供求、供樓成本及投資收益的因素，或造成 受訪者對整體樓市的觀感。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，去年第四季市民對樓市持審慎態度。她建議有意置業人士全面評估個人的財務狀況，配合合適的按揭方案，以實踐置業計劃。如能盡早配置資產，審時度勢調整其組合為財富增值，亦有助早日達成置業理想。

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2021年12月訪問超過500名香港市民。自2010年開始，花旗銀行進行置業意向調查， 以評估香港市民當時的置業情況、了解其置業的意向及對未來樓價走勢的意見。

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