【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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00:49 虎年大市概況

02:00 醫藥股

02:40 (03339) 中國農工

03:30 (01053) 重慶鋼鐵股份

05:00 (02600) 中國鋁業

06:39 (01800) 中國交通建設

08:10 (09939) 開拓藥業

10:01 (01801) 信達生物

12:04 (00857) 中石油

12:30 (09988) 阿里巴巴

17:11 (00939) 建設銀行

19:00 (01186) 中國鐵建

20:40 (03323) 中國建材

21:29 (02048) 易居企業控股

22:19 (02230) 羚邦集團

23:00 (02380) 中國電力、(00836) 華潤電力、(01071) 華電國際電力股份

26:08 (00005) 滙豐控股

28:20 (03175) F三星原油期

31:45 (09626) 嗶哩嗶哩

38:16 (01800) 中國交通建設

39:09 (00883)中國海洋石油

41:32 (01083) 港華智慧能源

42:34 (03899) 中集安瑞科

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