【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元

▲ 【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效 PayMe用戶農曆年派500萬封電子利是、涉7000萬元

今年農曆新年繼續在疫情下渡過，多間銀行「落重本」推出電子利是優惠推廣。其中，除繼續找來人氣男團MIRROR成員姜濤坐陣、並邀請女團COLLAR成員賣廣告的PayMe就率先跑出。HSBC滙豐宣布，PayMe用戶在新春期間發送超過500萬封電子利是、涉資7,000萬元。姜濤效應又奏效！

若計及滙豐客戶透過流動理財應用程式，以「轉數快」（FPS）發送電子利是的超過3,000萬元金額，即滙豐及PayMe客戶在農曆年期間總共發出總值超過1億元的電子利是！

單計年初一至三便發送150萬封利是 四成屬「開運利是」

滙豐表示，PayMe用戶透過「群組利是」功能發送逾500萬封電子利是，其中約150萬封利是在大年初一至初三期間送出。約有一半利是發送予指定收款人，其餘一半則選擇設定連結，並透過社交通訊應用程式送贈予非指定收款人。約60%群組利是為固定金額，餘下40%則是附上隨機金額的「開運利是」。

PayMe多人用，原來連高層都一樣愛用。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如（Maggie），今年都以PayMe向親友及同事送上利是，更指特別喜歡發送「開運利是」！

相關文章：

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間 一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）

【e利是】PayMe群組利是加推7萬張28元優惠券 夥姜濤、COLLAR成員拍賀年廣告

【MIRRORxCOLLAR】PayMe推群組利是新功能 Marf、Day成滙豐新寵、送簽名禮品

【姜濤現身？】HSBC滙豐推抽獎送最多12.3萬元獎賞錢 兩港鐵站設「1：1 姜濤」宣傳