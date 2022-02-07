  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (一) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

FB如不遵新網絡安全法 英文化大臣：朱克伯格會坐監

環球社會熱點 19:14 2022/02/07

分享：

英國推出《網絡安全法》加強規管大型科企，而Facebook等社交平台也成為目標。英國文化大臣杜慧詩似乎有意對Facebook開刀，警告Facebook如不遵守新《網絡安全法》，其母企Meta行政總裁朱克伯格恐有入獄風險。

Podcast主持再涉種族風波 Spotify CEO力撐：不會中止合作 【下一頁】

杜慧詩（Nadine Dorries）上周六（5日）表示，她正透過《網絡安全法》（Online Safety Bill）警告Meta等科企，目的是強迫社交平台打擊非法內容。

據悉，《網絡安全法》將一系列行為列為刑事罪行，包括復仇式色情（即未經他人同意下發布對方含有色情成分的照片或影片作報復手段）、仇恨犯罪、偷運人口、性剝削等行為。法案要求社交平台必須刪除相關內容及採取措施制止涉事用戶。

杜慧詩表示根據新規定，社交平台高層如果不遵守規定，最終可能會入獄。英國電台Times Radio追問是否代表社交平台不守規，例如朱克伯格（Mark Zuckerberg）這種級別的高層是否也會入獄時，杜慧詩表示絕對會。

Spotify拒下架失實疫苗資訊節目 寧願將投訴人歌曲下架 【下一頁】

但英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）負責人伯羅斯（Andy Burrows）表示，政府只能因科企無向監管機構提供資訊而作出起訴，仍未能就科企有危害的演算法採取法律行動。他敦促政府加強《網絡安全法》，避免法案只能達到流於表面的效果。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美漢行運一條龍264張彩票全中 2個月袋走過百萬
今日
美漢行運一條龍264張彩票全中 2個月袋走過百萬
【英國王室】英女王夠勤力 慶祝完登基70周年準備復工
今日
【英國王室】英女王夠勤力 慶祝完登基70周年準備復工
約翰遜唔理老婆想佢辭職 顧問：出動裝甲師佢先落台
今日
約翰遜唔理老婆想佢辭職 顧問：出動裝甲師佢先落台

你可能感興趣

美漢行運一條龍264張彩票全中 2個月袋走過百萬
今日 17:21
美漢行運一條龍264張彩票全中 2個月袋走過百萬
【英國王室】英女王夠勤力 慶祝完登基70周年準備復工
今日 17:01
【英國王室】英女王夠勤力 慶祝完登基70周年準備復工
約翰遜唔理老婆想佢辭職 顧問：出動裝甲師佢先落台
今日 15:38
約翰遜唔理老婆想佢辭職 顧問：出動裝甲師佢先落台
網絡文化 社交平台 英國 Meta Facebook Facebook（美：FB）

上一篇文章

「安倍口罩」清庫存 日本民眾爭崩頭申請

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

《尚氣》Awkwafina暫別Twitter 網民嘲華裔扮黑人口音
《尚氣》Awkwafina暫別Twitter 網民嘲華裔扮黑人口音
加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署
加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署
【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
【新冠疫苗】美國猴子實驗指 或無需針對Omicron疫苗
【新冠疫苗】美國猴子實驗指 或無需針對Omicron疫苗
英女王切蛋糕賀登基70周年 一句話令全場爆笑（多圖）
英女王切蛋糕賀登基70周年 一句話令全場爆笑（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款