FB如不遵新網絡安全法 英文化大臣：朱克伯格會坐監

英國推出《網絡安全法》加強規管大型科企，而Facebook等社交平台也成為目標。英國文化大臣杜慧詩似乎有意對Facebook開刀，警告Facebook如不遵守新《網絡安全法》，其母企Meta行政總裁朱克伯格恐有入獄風險。

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杜慧詩（Nadine Dorries）上周六（5日）表示，她正透過《網絡安全法》（Online Safety Bill）警告Meta等科企，目的是強迫社交平台打擊非法內容。

據悉，《網絡安全法》將一系列行為列為刑事罪行，包括復仇式色情（即未經他人同意下發布對方含有色情成分的照片或影片作報復手段）、仇恨犯罪、偷運人口、性剝削等行為。法案要求社交平台必須刪除相關內容及採取措施制止涉事用戶。

杜慧詩表示根據新規定，社交平台高層如果不遵守規定，最終可能會入獄。英國電台Times Radio追問是否代表社交平台不守規，例如朱克伯格（Mark Zuckerberg）這種級別的高層是否也會入獄時，杜慧詩表示絕對會。

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但英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）負責人伯羅斯（Andy Burrows）表示，政府只能因科企無向監管機構提供資訊而作出起訴，仍未能就科企有危害的演算法採取法律行動。他敦促政府加強《網絡安全法》，避免法案只能達到流於表面的效果。

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責任編輯：鄭錦玲