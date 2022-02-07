「安倍口罩」清庫存 日本民眾爭崩頭申請

日本前首相安倍晉三在新冠肺炎疫情爆發初期，採購約2.87億個布口罩分發民眾，但目前仍餘下約8000萬隻積囤在倉庫。仙台市教育委員會日前提出申請，希望領取約50萬隻口罩，讓學校派餐的學生使用。但申請領取人數眾多，數量遠超存量。

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仙台市教育委員會在新冠疫情期間，讓當地學生在派餐期間佩戴口罩確保衛生，並打算向8萬名小學及初中學生每人派發6隻口罩，因此向政府提出申請，希望領取約50萬隻「安倍口罩」，認為安倍口罩相對適合兒童使用，扔掉十分可惜。

安倍晉三在新冠疫情爆發初期，因全國口罩短缺，緊急採購約2.87億個布口罩分發民眾。由於布口罩質量不達標、尺寸較小及質量參差等問題備受批評，指責安倍浪費稅金，至今仍有8,000萬隻布口罩積存倉庫，儲存成本高昂。

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政府在去年12月表示會開放讓有需要民眾領取口罩，剩餘會在今年底前全數銷毀。據厚生勞動省稱，直至今年1月28日截止約有37萬份申請，推算申請的數量超過2.8億隻，已超過庫存量。勞動省負責人表示，具體的分配方法亦在討論，希望全數分予有需要人士。

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責任編輯：郭麗明