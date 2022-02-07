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【郵輪股】雲頂香港兩艘郵輪遭巴哈馬扣押　涉拖欠油費

股市 19:08 2022/02/07

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【郵輪股】雲頂香港兩艘郵輪遭巴拿馬扣押　涉拖欠油費

經營「星夢郵輪」、「麗星郵輪」等郵輪品牌的雲頂香港 （00678） 已提交清盤呈請，旗下資產成債主扣押品。外電引述報道，雲頂香港旗下水晶郵輪兩艘豪華郵輪水晶合韻號（Crystal Symphony）、水晶尚寧號（Crystal Serenity），因拖欠燃油費用，即使出走巴哈馬，仍遭當局扣押。

Peninsula Petroleum Far East向美國地方法院提起訴訟，尋求追回自2017年以來交付給雲頂3艘郵輪的未支付船用燃料費，總計為460萬美元（約3588萬港元）。

水晶合韻號上月已因上述拖欠燃油費，被邁阿密發出扣押令，若水晶合韻號進入美國水域將會被扣押，當時報道已指水晶合韻號已轉泊巴哈馬。

據外電Cruise Law News報道，兩艘豪華郵輪在上周五（4日）在巴哈馬自由港被扣押，當時船上只餘下船員，沒有乘客在船。

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港股 麗星郵輪 星夢郵輪 巴哈馬 郵輪 雲頂香港（00678）

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