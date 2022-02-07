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【數據管理】歐洲禁收集用家數據　Meta揚言或撒離歐洲

科技 20:07 2022/02/07

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Meta在提交予美國證券交易委員會（SEC）的年度報告重提到，若未能與歐洲議會達成《數碼服務法》的數據共享協議，或會暫停Facebook和Instagram於歐洲的服務。（法新社資料圖片）

歐洲議會於上月18日初步通過《數碼服務法》，期望能進一步加強對大型互聯網公司經營活動的監管。而作為科技龍頭的Meta，近日就在提交予美國證券交易委員會（SEC）的年度報告重提到，若未能與歐洲議會達成《數碼服務法》的數據共享協議，或會暫停Facebook和Instagram於歐洲的服務。

【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像　可錄動畫+變表情貼圖

據外媒《Mashable》報道，《數碼服務法》旨在遏制大型科技公司，如Google、亞馬遜（Amazon）和Meta的子公司Facebook（fb）等平台追蹤式廣告行為。惟Meta表示，收集不同國家的用戶數據，對於企業的業務營運和廣告定位十分重要，若用戶的數據不能互相流通，會直接影響該企提供服務的能力，認為新的《數碼服務法》與歐洲原有法律有衝突。

Meta表示，期望能與歐洲議會在2022年達成新的協議，否則將考慮停止在歐洲提供Meta的主要產品和服務，包括Facebook和Instagram（IG）。

倫敦金融媒體《CityAM》表示，Meta的全球事務副總裁Nick Clegg回應指出，該政策將會嚴重干擾該企及其他小企業的發展，敦促監管機構採取相稱和務實的方法，並強調Meta與其他小企業一樣，一直真誠地依賴原有機制，並以安全可靠的方式傳輸數據。

事實上，有不少企業也依賴Facebook和Instagram的廣告聯繫不同客戶，以銷售產品。若Meta與歐洲議會於今年內仍未能達成共識而撤出歐洲服務區，除了對普通市民帶來影響外，相信當地的企業也會受到衝擊。

【Facebook新功能】對方Cap圖即通知！　FB Messenger秘密對話模式內啟用

【網絡騙局】社交媒體網戀、網購詐騙飆升！　騙子去年偷走至少60億元

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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