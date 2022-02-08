【ET開市直擊】阿里突襲註冊新股解讀 睇埋三桶油能否再上（附time code）

阿里巴巴 （09988） 上日突襲申請額外註冊10億份美股存託股份（ADS），股價急挫近半成，收報115元；阿里巴巴註冊新股怎解讀？另外，「三桶油」股有冇力再上？華盛証券證券分析師聶振邦今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股走勢。

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：27 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：42 - 亞太股市早段市況速報

03：06 - 美股會持續波動？

05：34 - 港股上日市況速覽+北水盤路

06：37 - 港股連升3個交易日 後市有哪些因素要留意

07：39 - 港股如守100天線可上望24800點 下望留意24200點

08：31 - 阿里巴巴 （09988） 配股機會大嗎？

10：17 - 阿里巴巴 （09988） 額外註冊10億份美股存託股份（ADS） 現階段消息中性毋須過份解讀

11：12 - 阿里巴巴 （09988） 如再下跌是否吸納時機作中長綫投資？

12：24 - 阿里巴巴 （09988） 現短炒「冇肉食」 宜再高走才入市

12：58 - 油價創7年新高 油股現價值得追入？

14：24 - 油股可選中石油 （00857） 甚麼價位可吸納？

15：24 - 車股虎年造好 資金重臨電動車股？

15：59 - Tesla（TSLA.US）如守900美元 可考慮港股車股

16：30 - 比亞迪 （01211） 現水平可考慮吸納 話你知咩價位可買入

17：32 - 睇好汽車股揀邊隻？ 理想汽車 （02015） vs 小鵬汽車 （09868） 策略

18：38 - ET個股推介：中海外 （00688）

21：45 - 港股開市前市況速報

22：13 - 觀眾問股：資源股連升幾天可睇好？ 中國鋁業 （02600） vs 江西銅 （00358） 點揀？

24：02 - 觀眾問股：友邦 （01299） 84元有貨 90元止賺會否太保守？

25：14 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 121元有貨怎處理？

26：48 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 列入「未核實清單」（UVL） 85元有貨現價應溝淡成本？

28：35 - 觀眾問股：港交所 （00388） 現價可買入嗎？

31：10 - 港股開市市況速報

31：38 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41.5元有貨點睇？

32：44 - 觀眾問股：平安好醫生 （01833） 26元有怎處理？繼續沉底機會大？

34：10 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元有貨 15元止賺適合嗎？

35：21 - 觀眾問股：江蘇寧滬高速公路 （00177） 未有貨甚麼價位可買入？

36：38 - 觀眾問股：GX恆生高股息率 （03110） 持有內房股會否影響表現？甚麼價位可以買入？

39：00 - 觀眾問股：金蝶國際 （00268） 24元有貨現價應套現止蝕嗎？

40：15 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 10.8元持貨怎操作？

41：23 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 32元有貨前景如何？

42：44 - 觀眾問股：中石油 （00857） 現價追入會否接火棒？

44：44 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 會否上80元？想儲貨甚麼價位開始入手？

46：08 - 港股開市初段市況速報

46：32 - 消息股速報：新世界百貨中國 （00825） 、三生製藥 （01530） 、中國龍工 （03339） 、金界控股 （03918）

47：36 - ATMXJ速報：阿里巴巴 （09988） 跌逾2%

48：04 - 財經日誌提提你

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