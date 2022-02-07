【職場文化】混合工作模式削同事之間聯繫　降低僱員對企業忠誠度　企業可如何拆解？

疫情下僱主讓僱員以混合工作模式（Hybrid Work）辦公，加上愈來愈多企業採用四天工作制，倘若有僱主忽視大環境的轉變，仍強迫僱員回到辦公室工作，有指僱員將會辭職轉工。

根據微軟去年發表的一份報告顯示，倘若英國企業強迫員工重返辦公室工作，估計有超過一半的白領將會辭職。

不過，彈性工作安排不再是吸引僱員的因素。撰寫《遙距工作》的作者Alan Felstead指，在疫情前彈性上班屬於少數人的特權，有助提高僱員對企業的忠誠度。但混合工作模式成為新常態、又有四天工作制的新趨勢，削弱了「彈性上班」優勢。

僱員上班主要為賺取薪酬，惟Felstead指出：「工作除了賺取薪金外，還有助擴闊親友以外的社交，建立在家庭以外的自我身份。」

然而，僱員在目前的環境下，難以與同事加強聯繫。根據外媒報道，由於僱員在疫情下減少回到辦公室工作，減少了與僱主、同事的社交接觸，他們的社交狀況側重與親友為主，減少對工作環境的留戀的同時，也降低對企業的忠誠度。

即使僱員仍要為薪酬工作，諮詢公司Gartner的人力資源研究主管Brian Kropp指出，這種社交狀況的潛在「轉變」，讓指定工作在他們的生活中，變得較不重要。

Kropp續指，僱主可能嘗試建立辦公室以外的社交和情感聯繫。並舉例，有機構採用內部的應用程式，為擁有共同興趣的僱員進行配對，讓他們得以交流和分享經驗和嗜好。

責任編輯：馬意文