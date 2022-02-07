【金融業監管】內地虛銀浙江網商銀行違反多項規定　被罰逾二千萬元人幣

▲ 內地虛銀浙江網商銀行違反多項規定 被罰逾二千萬元人幣

內地虛擬銀行難逃加強監管，人民銀行杭州中心支行公布，作為民營銀行的浙江網商銀行，被人民銀行杭州中心支行警告並罰款2236.5萬元（人民幣，下同）。

該行的違法行為包括：違反金融統計管理相關規定；違反賬戶管理相關規定、違反清算管理相關規定；違反征信管理相關規定；以及未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定履行可疑交易報告義務、與身份不明的客戶進行交易。與此同時，該行9名相關負責人一併被罰合計49萬元人民幣。

浙江網商銀行是中國首批試點的民營銀行之一，於2015年開業。公司簡介稱，網商銀行是中國第一家將核心系統架構在金融雲上的銀行，將普惠金融作為自身的使命，希望利用互聯網的技術、數據和渠道創新，來幫助解決小微企業融資難融資貴、農村金融服務匱乏等問題。

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